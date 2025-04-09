Özgür Özel, yarınki duruşma öncesi Minguzzi'nin ailesini ziyaret etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, ocak ayındaki bıçaklı saldırının ardından öldürülen 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Ziyaretin ardından açıklama yapılmadı.

AİLESİ, TEHDİT ALDIKLARINI AÇIKLAMIŞTI

Özel İtalyan Lisesi 8. sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, 24 Ocak’ta alışveriş için gittiği Kadıköy Salı Pazarı’nda bıçaklı saldırıya uğramıştı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Minguzzi, 14 gün süren tedavisinin ardından yaşamını yitirmişti.

Minguzzi’nin ailesi, duruşma öncesi tehdit edildiklerini açıklayarak, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu. Failin arkadaşları tarafından sosyal medyada yapılan tehdit içerikli paylaşımlar dilekçeye eklendi. Aile, şüpheliler hakkında dava açılmasını talep etti.

İLK DURUŞMA YARIN

Cinayetle ilgili davanın ilk duruşması yarın (10 Nisan) görülecek. Cinayetle ilgili tutuklanan iki çocuk şüphelinin, 18’er yıldan 24’er yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor.