Özgür Özel: 'Yemeği Melih Gökçek yedi hesabı Mansur Yavaş ödesin' diyorlar

CHP lideri Özel, partisinin Eskişehir İl Başkanlığı'nı ziyareti etti, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Belediyelerin birikmiş SGK prim borçlarının tahsil sürecine tepki gösteren Özel, belediyelere icra kağıtları geldiğini söyleyerek "Yemeği Melih Gökçek yedi hesabı Mansur Yavaş ödesin diyorlar" dedi. Özel, "Türkiye’ye mali darbe girişimini şikayet ediyorum. Boyun eğmeyeceğimizi söylüyorum. Bu kötülük karşısında hep birlikte hizmete devam edeceğiz" diye konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Eskişehir İl Başkanlığı’nı ziyaret etti.

Burada açıklamalarda bulunan Özel, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatının ardından belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) olan birikmiş borçlarının tahsilinin başlatılmasını eleştirdi.

İktidar partisinin CHP’nin belediyelerdeki başarılarından rahatsız olduğunu kaydeden Özel, "Geçmişte ittifakla aldığımız şehri bu sefer ittifaksız aldık. Bu halk dostu belediyeciliğe gösterilen güvendi. Bunu hazmetmek yerine iktidar 'biz bu belediyeleri nasıl çalıştırmayız?'" diye düşünüyor" dedi.

Özel, iktidarın haciz yoluyla CHP’li belediyeleri hizmet yapamaz duruma getirmek istediğini ancak bunun halk nezdinde kabul görmeyeceğini vurgulayarak, "Bütün Türkiye’ye mali darbe girişimini şikayet ediyorum. Boyun eğmeyeceğimizi söylüyorum. Bu kötülük karşısında hep birlikte hizmete devam edeceğiz. Gün olur, milletimize çağrı yaparız, tarihin en büyük dayanışmasıyla, en büyük yükleri el birliği ile kaldırırız" ifadelerini kullandı.

"ANKARA’NIN VERGİ BORCUNU ŞİŞİREN MELİH GÖKÇEK"

Bir darbe girişimi ile karşı karşıya olduklarını söyleyen Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Darbe halkın seçtiklerini işlevsiz kılmaktır. Şimdi yaşanan ise mali darbe girişimidir. Geçen sefer İstanbul’da yaptılar hepimiz Ekrem Başkan’a sahip çıktık ve millet o darbeyi püskürttü. Şimdi bütün belediyelere SGK’dan yazı yolladılar. Teker teker herkese icra kağıdı geliyor. Biz bu belediyelerin büyük bölümünün sizden devraldık. Bu Ankara’nın vergi borcunu şişiren Melih Gökçek adam tek bir kuruş ödememiş ki.

Daha önce belediyeler AKP’deyken borçlarını ödememiş çünkü onlara af çıkarılmış. Şimdi de yıllardır yapmadıklarını yapıyorlar. Belediyeleri CHP’ler aldı diye ‘faizini ödesin’ diyorlar. Yemeği Melih Gökçek yedi hesabı Mansur Yavaş ödesin diyorlar.

Saygı gösterecekleri yerde mali yönden elimizi kolumuzu bağlayacaklar, hizmet edemez hale getirecekler ve ‘CHP hizmet etmiyor görüyor musunuz’ diyecekler. Millet bunu görmeyecek mi? Kötülükle siyaset olmaz. Millet askeri darbenin yargı darbenin karşısında durduysa bunun da durur."

"MİLLETİMİZİ MALİ DARBE GİRİŞİMİNİ PÜSKÜRTMEYE DAVET EDİYORUM"

Halkın hizmet edeni de görevini aksatanı da bildiğini belirten Özel, "Ben bu mali darbe girişimine karşı boyun eğmeyeceğimizi ve bu kötülüğe karşı mücadele edeceğimizi ilan ediyorum. İyiler, dürüstler, çalışkanlar ve halktan yana olanlar kazanacak. Kötü planlar yapanlar, halkın kararına karşı duranlar kaybedecek. Ben milletimizi bu kötülüğün karşısında iyilikle, güzellikle ve belediye başkanlarımızın yapacağı hizmetlere destek olarak bu mali darbe girişimini püskürtmeye davet ediyorum" diye konuştu.

"SORUNUN YÜKÜNÜ BELEDİYELERİN SIRTINA BIRAKMAK GİBİ BİR ANLAYIŞ YOK"

Özel, sokak hayvanlarının katledilmesinin önünü açak kanun hakkında ise şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bir sokak köpeği sorunu var evet ama bundan iktidar sorumlu. Aşırı üremeye bir çare üretmeden köpeklerin bu şehirde yarattığı sorunu durduramayacağımızı veteriner hekimler söylüyor. Sorunun yükünü belediyelerin sırtına bırakmak gibi bir anlayış yok. Önce oraya ‘öldürün hayvanları’ yazdılar. Biz karşı çıktık sildirdik. Şimdi de yükü belediyelere yıktılar ama para vermiyorlar. Biz çaresiz ve parasız kalsak da bu üstü örtülü katliam yasasındaki talimatı uygulamayacağız, bir tane cana kıymayacağız. CHP yaşatmak için var. CHP insan haklarını, hayvan haklarını savunuyor. Gücümüz yettiğince barınak yaparız, kısırlaştırırız, sahiplendiririz. Gücümüz yetmediğinde sorumlu ise iktidardır bunu da milletimize anlatırız."