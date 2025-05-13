Özgür Özel: Yeni anayasada yokuz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, NOW TV'de katıldığı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

PKK'nin fesih kararı hakkında değerlendirmelerde bulunan Özgür Özel, "CHP tarihsel tutarlılığa sahip bir parti olarak 'terör bitecekse biz varız' diyor. Bu net. Eğer annelerin gözünün yaşı duracaksa, şehit kanı akmayacaksa biz buna varız diyoruz. Bu meselenin bir kişi, iki kişi, bir parti, iki parti değil; toplumsal mutabakatla çözülmesi gerekir diyoruz" dedi.

Özel, şöyle devam etti: "Toplumsal mutabakat arandığında herkesin rıza göstereceği, kaybedenin olmayacağı, herkesin çözüm konusunda bilgi sahibi ve mutabık olacağı yöntem öneriyor. Bu yöntemi kim öneriyor? Dünyasa silahlı ve çatışmalı süreçleri başarıyla ulaştırmış olan örneklere bakılıyor ve burada başarılı olmayan bir şey var. Siz toplumun bir kısmını, partilerden birini ya da birkaçını dışlarsanız, kendinize ait ajandalarınız varsa, gizli pazarlıklar yürütüyorsanız bu iş başarılı olmuyor. Geçen çözüm sürecinde yine bunları hatırlatarak şunları yanlış yapmayın demiştik."

MECLİS'İ İŞARET ETTİ

"Söylediğimiz söz şu; hiç kimse dışlanmadan bu işin yürütülmesi lazım" vurgusunu yapan Özel, "Bunun için yer Meclis'tir. TBMM'de bir komisyon kurulmalı" ifadelerini kullandı.

'YENİ ANAYASA' TARTIŞMALARI

Yeni Anayasa tartışmalarına da yanıt veren Özel, "Anayasa değişikliğinde yokuz diye ilk günden söyledik, çünkü Anayasa değişikliği farklı pazarlıkları gündeme getiren, tuhaf ve samimiyet sorgulatan bir mesele. Bugün Türkiye'de bu sorunu çözmek için gereken şey; kanunları çıkarmak, mevcut kanunları düzgün uygulamak... Meclis'te kurulacak komisyona başta şehit aileleri, gaziler, bu süreçten zarar görmüş herkesin katılıp bu insanların olurunun, rızasının alınması lazım" diye konuştu.

"LOZAN TAPU SENEDİ"

PKK bildirisinde 1924 Anayasası ve Lozan Antlaşması'na yönelik eleştirilerin sorulduğu Özel, "Biz tapu senedi kabul ediyoruz Lozan'ı. 45 yıl boyunca Türkiye Cumhuriyeti'nin karşısında terör eylemleri yapmış olan, askerini hedef almış olan, anayasal düzenini hedef almış olan bir terör örgütünün bildirisine muhatap olarak ben kendimi kılacak değilim. Bu bildirinin iki tane muhatabı var; sayın Bahçeli ve sayın Erdoğan" cevabını verdi.