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Özgür Özel, Zafer Partisi'ne Ümit Özdağ için geçmiş olsun ziyaretine gidecek

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Zafer Partisi Genel Merkezi'ni ziyaret edecek.

Güncel
  • 23.01.2025 21:11
  • Giriş: 23.01.2025 21:11
  • Güncelleme: 23.01.2025 21:14
Kaynak: Haber Merkezi
Özgür Özel, Zafer Partisi'ne Ümit Özdağ için geçmiş olsun ziyaretine gidecek
FOTOĞRAF: chp.org.tr

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Zafer Partisi Genel Merkezi'ni ziyaret edecek.

Özel'in ziyareti 24 Ocak saat 11.30'da gerçekleştirilecek.

Konuyla ilgili açıklama Zafer Partisi'nden geldi.

Zafer Partisi açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Değerli Basın Mensupları,

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, yarın (24 Ocak) saat 11.30'da Genel Başkanımız Prof. Dr. Ümit Özdağ’ın hukuksuzca tutuklanmasından dolayı Genel Merkezimize gelerek geçmiş olsun ziyaretinde bulunacaklardır.
 
Siz değerli basın mensuplarını aramızda görmekten mutluluk duyarız."

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