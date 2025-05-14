Özgür Özel: "Zekeriya Öz'ün sonunu yaşamak istemiyorsanız akıllı olun"

Görevden alınan İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla başlatılan ve her çarşamba İstanbul'un bir ilçesinde düzenlenen ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ mitingi bugün Silivri'de gerçekleştirildi.

Ekrem İmamoğlu'nun da Atatürk Meydanı’nda gerçekleştirilen buluşmayı cezaevinden izlediği bildirildi.

Mitingde, İmamoğlu protestolarında gözaltına alınıp tutuklanan 18 yaşındaki Yiğitcan Kaplan'ın babası da konuştu.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik mitingde şunları söyledi:

"19 Mart’tan bu yana 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingleri düzenliyoruz. Bugünkü mitingimizin teması 'adalet ve özgürlük'. Bu temayla Silivri‘deyiz ve Silivri zindanına en yakın noktadayız. Bundan önce dört değişik noktada İstanbul’da çarşamba mitingleri düzenledik. Anadolu’da genel başkanımız mitingler düzenliyor. Ancak ilk defa Silivri’ye cumhurbaşkan adayımız Ekrem İmamoğlu‘na Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu‘na, belediye başkanlarımıza, öğrencilere ve tüm siyasi tutsaklara yakın bir mesafedeyiz.

Şu anda otobüsün üzerinde tutuklu öğrencilerden bir tanesinin annesi bir konuşma yapıyor. Biraz sonra bir genç arkadaşımız bir öğrenci arkadaşımız Can Atalay’ın mektubunu okuyacak burada. Can Atalay’ın mektubu okunacak biraz sonra burada çünkü biliyorsunuz Can Atalay ile ilgili Anayasa Mahkemesi kararı var. Hukuksuz bir biçimde milletvekiliği iptal edildi ve şu anda seçilmiş milletvekili Silivri zindanında.

Ekrem Başkanımızın mesajını paylaşacağız, mektubunu okuyacağız ve sayın Genel Başkanımız kürsüye çıkacak. Buradan Silivri Atatürk Meydanı'ndan bütün ülkemize yurdumuza seslenecek. Buradan Silivri zindanındaki tüm tutsaklara adalet ve özgürlük talebimizi dile getireceğiz. Erken seçim talebimizi dile getireceğiz. Silivri Meydanı’nda tabi bu arada çok büyük bir coşku var. Burası Atatürk Meydanı büyük bir alan ama halen ana yoldan karayolu üzerinden buraya yürüyerek gelmeye çalışan insanlar var. Çok coşkulu bir biçimde buradan Ekrem Başkana ve bütün siyasi tutacaklara selam göndereceğiz."

DİLEK İMAMOĞLU: "BU GÜNLERİN BİTMESİ YAKINDIR"

Silivri’deki tarihi buluşmaya katılan İmamoğlu’nun eşi Dr. Dilek Kaya İmamoğlu da duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“Silivri, son yıllarda ülkemizde yaşanan haksızlığın, hukuksuzluğun bir simgesi haline geldi. ‘Silivri soğuktur’ sözü, demokrasi mücadelesi veren herkesin üzerine kurulan baskının bir ifadesi oldu. Silivri zindanları, bu ülkenin demokrat, dürüst, haksızlık karşısında susmayan insanların adresi oldu. Silivri, gözü yaşlı annelerin, sevdikleriyle kavuşmayı bekleyen eşlerin, annelerinin, babalarının hasretini çeken çocukların ziyaret merkezi oldu. Ama bugünlerin bitmesi yakındır. Bu ülkeyi demokrasinin ışığıyla, eşit, adil ve aydınlık yarınlara taşıyacak umut, inanıyorum ki Silivri'nin simgeleştiği demokrasi mücadelesinde olacaktır. Selam olsun haksızca, hukuksuzca tutsak edilenlere. Büyük bir demokrasi mücadelesi verenlere selam olsun. Dayanışmanın gücüyle Silivri'dekilerin gönlünü ısıtanlara selam olsun. Selam olsun haktan, hukuktan, adaletten yana olanlara. Hiç kimsenin şüphesi olmasın, güzel günler çok yakında. Kalın sağlıcakla. Hepinizi çok seviyorum.”

ÖZGÜR ÖZEL: "SİLİVRİ SOĞUK DEĞİL ARTIK"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Silivri'de düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde yaptığı konuşmada, "Maalesef internete Silivri yazıldığında bu ilçe güzellikleriyle değil, hukuksuzluğa bayraktarlık yapan bir cezaevinin ismiyle anılıyor. Adı değişti, Silivri bu yükten kurtulamadı. Size söz veriyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında, Ekrem Başkan'ın cumhurbaşkanlığında Silivri'yi Özgürlükler ve Demokrasi Müzesi yapacağız. Hep birlikte gezeceğiz. 'Ekrem İmamoğlu, Resul Emrah Şahan, Mustafa Balbay burada yattı. Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'u terör örgütü yöneticisi yapmıştı, burada yatırmıştı' diyeceğiz. Muhaliflere gözdağı vermek için o tekerlemeye dönmüş söylemle bu akşam Silivri soğuk değil artık. Bu akşam, yüreklerinizle, mücadelenizle Silivri ısındı, bu meydan ısındı. Artık çok daha güçlüyüz" dedi. Özel, şunları kaydetti:

"KENDİSİNİ O DAVALARIN SAVCISI İLAN ETMİŞTİ"

"Silivri'de bu ülkenin şerefli askerlerine, vatanseverlerine, aydınlarına, gazetecilerine FETÖ kumpasları kurdular. Dönemin Başbakanı, o zaman kendisini o davaların savcısı ilan etmişti. Askerler tutsak edilmiş, gazeteciler süründürülmüş, tüm aydınlar susturulmaya çalışılmıştı. Dönemin Başbakanının zırhlı araç verdiği, 'Arkasında ben varım' dediği Zekeriya Öz diye bir savcı vardı. O gün o beyefendinin havasından yanına yaklaşılmıyordu, kibirliydi. Kimi isterse alıyor, en dokunulmazlara dokunuyor, onları sözde itibarsızlaştırıyor, Tayyip Erdoğan'ın siyaseten önünü açıyor, etrafında temizlik yapıyordu. Gün geldi 15 Temmuz darbesinde Tayyip Erdoğan'ın ne istediyse verdikleri, etle tırnak oldukları, altlarına verilen tanklarla milleti ezmeye, kaldırdıkları uçaklarla meclisi bombalamaya kalktıklarında adeta bir sıçan gibi Türkiye'yi ilk terk edenlerden birisi o kudretli Zekeriya Öz olmuştu.

"BU SEFER BU AZİZ MİLLET SENİ AFFETMEYECEK"

Tayyip Erdoğan'ın yetki verdiği, arkasında durduğu ve kendisi için siyasi operasyonlar yaptırdıklarına sesleniyorum. Masumiyet karinesini ihlal eden, gizlilik ilkelerini ihlal eden birtakım internet sitelerine yalanlarınızı, iftiralarınızı gerçek gibi verdiğiniz, birtakım gazetelerle, televizyonlarla insanlara itibar suikastı yaptığınız bu süreçler asla unutulmaz. Zekeriya Öz'ün sonunu yaşamak istemiyorsanız, akıllı olun, hukuktan ayrılmayın, iftiracı olmayın. O gün Zekeriya Öz'ün arkasında duran Erdoğan, her şey ortaya çıktığında döndü 'Rabbim ve milletim beni affetsin' dedi. O günlerde Ergenekon'da, Balyoz'da, Askeri Casusluk'ta kurulanlar ne kadar kumpassa, bugün Ekrem Başkana ve arkadaşlarımıza kurulan en az o kadar kumpastır. Sakın, yarın karşımıza çıkıp da 'Aldatıldım, kandırıldım, Rabbim ve milletim beni affetsin' demeyesin. Bu sefer bu aziz millet seni affetmeyecek, bunun hesabını senden soracak. Geçtiğimiz sefer, 'Ordunun içinde bir yapılanma var, bu yapılanma darbe yapacak, biz darbeye karşı demokrasiyi savunuyoruz' dediler. Şimdi bırakın darbe yapacaklara karşı demokrasiyi savunmayı, giriştikleri işle, hem geçmiş seçimin seçilmiş belediye başkanına, hem gelecek seçimin cumhurbaşkanı adayımıza, milletimiz takdir ederse bir sonraki cumhurbaşkanına Ekrem İmamoğlu'na darbe girişiminde bulundular. Şüphesiz her darbenin bir karargahı vardır. Bu darbenin karargahı Beştepe'dir. Şüphesiz her darbenin silahları vardır, bu darbenin silahı yargıdır. Her silahın mühimmatı vardır, bu silahın mühimmatı yalandır, iftiradır.

"BOĞAZİÇİ'Nİ PROVOKE EDEN SİZSİNİZ"

19 Mart günü İstanbul'a gelip, Saraçhane'ye gidip, oradan sizlere yaptığımız çağrıyla o gün Saraçhane'yi dolduran ilk başta üniversite gençliği olmak üzere her yaştan demokrasinin yanında duran siz gençlere yürekten teşekkür ediyorum. O darbeyi siz püskürttünüz. Bir hesaplaşmayla, bir hazımsızlıkla karşı karşıyayız. Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerini cezalandırmaya kalkıyorlar. Boğaziçi'ne kumpas kuruyorlar. Haklı tepkileri sanki Boğaziçili öğrenciler ortamı terörize ediyor gibi göstermeye çalışıyorlar. Buradan vicdan sahibi insanlara sesleniyorum. Boğaziçi'nde ne oluyor? Boğaziçi Üniversitesi'nde olanların sebebi şudur. Nureddin Yıldız isimli selefi karanlıktan beslenen kişinin lafı şudur: 'Buluğ çağından önce bir çocuk evlenebilir, çocuklar arası nikah da olabilir. Büyükler, küçüklerle nikah da yapabilir. Mesela 7 yaşında bir kız çocuğunda 25 yaşında bir erkekle nikahlanabilir' diyen namussuz bu.

Bu Nureddin Yıldız'ı Boğaziçi'ne konuşma yapmaya çağıran o kayyum rektör Naci İnci'ye yazıklar olsun. Böylesi ahlaksız birine davet çıkartan AK Parti'nin rektörüne ne demeli, AK Parti'nin başına ne demeli. Siz torununuzu, evladınızı 25 yaşında, 40 yaşında birine verilebilir diyen bunlara karşı hepimizin evlatlarını savunan Boğaziçi'nin aslan evlatlarına ne konuşuyorlar. Sonra çıkmış, Boğaziçililer polisimizi 5 metre çukura ittirmişler. Böyle bir görüntü yok, külliyen yalan. Böyle karanlık bir adamı getirirsen, orada arbede çıkarsa, gece boyunca orada itiş kakış olursa, bu olanlardan Boğaziçi'nin pırıl pırıl çocukları mı bu adamı buraya getiren kara zihniyetli adamlar mı mesul. Yazıklar olsun. 97 arkadaşımızı gözaltına aldılar, 6'sını tutukladılar, Silivri'ye koyuyorlar. Boğaziçi'ne uzanan bu kirli hesabı yapan o çirkin zihinlere, o karanlık ellere diyorum ki, bu millet bu kötülüğü görüyor, Boğaziçi'ni provoke eden sizsiniz, marjinal sizsiniz, bu alçaklığı yapanlar sizsiniz.

"BİR TEK KANIT YOK"

Erdoğan çıkmış bugün utanmadan 'Ülke güvenliğini tehdit eden, uluslararası ayağı olan, kolları Anadolu'ya uzanan ahtapot tipinde bir suç örgütü ortaya çıktı' diyor. Hayatımda duyduğum en büyük iftira, en büyük yalan. Önce kendini savcının yerine koyuyordu, şimdi hakimin yerine koymuş. Bir tek kanıt yok, yalanları ispatlayacak bir tek kanıt yok. Ben arkadaşlarıma güveniyorum. Biz seçtiklerimize güveniyoruz. Silivri, evlatlarına güveniyor. Cesaretiniz varsa yargılamayı TRT'den yayınlayın. Erdoğan'ın iddia ettiği bir tane kanıt çıkmadığı gibi, yalancı şahitler, gizli tanıkların söylediği her şey boşa çıkmıştır. MASAK raporu, kağıt peçete gibi döküldü, bir tane kanıt çıkmadı. Çaresiz kaldılar, arkadaşlarımızı teker teker gecenin bir vakti, sabahın bir köründe nereye gittiklerini bilmeden alıp savcılara götürüyorlar. Savcılar, küçücük çocuğu olan kadınlar, 'İstediğim gibi ifade vermedin, 30 yıl yatarsın. Ama bu ifadenin altına bir imza atarsın, Silivri'ye dönmeden çocuğuna kavuşursun diye baskıyla, tehditle, şantajla iftira attırmaya çalışıyorlar. Bu baskıya teslim olmayanlara, namusunu, arkadaşlarını satmayanlara, iftiracı olmayanlara bin selam olsun."