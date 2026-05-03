Özgür Özel’den 3 Mayıs mesajı: Basın özgür değilse demokrasi nefessiz kalır

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla açıklama yaptı.

Özel, açıklamasında basın özgürlüğünün demokrasinin temel koşullarından biri olduğunu vurgulayarak, “Basın özgür değilse demokrasi nefessiz kalır” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin Basın Özgürlüğü Endeksi’ndeki yerine de dikkat çeken Özel, “Ülkemizin Basın Özgürlüğü Endeksi'nde, 180 ülke arasında 163'üncü olması, adaletin ve demokrasinin halinden ayrı değildir” dedi.

Özel, gazetecilerin baskı ve tutuklamalarla karşı karşıya kaldığı bir düzene karşı mücadele ettiklerini belirterek şunları kaydetti:

"Basın özgür değilse demokrasi nefessiz kalır. Ülkemizin Basın Özgürlüğü Endeksi'nde, 180 ülke arasında 163'üncü olması, adaletin ve demokrasinin halinden ayrı değildir. Biz, gerçeğin sansürlenmediği, gazetecilerin hapse atılmadığı bir Türkiye için mücadele ediyoruz. Bir daha hiç kimsenin ele geçiremeyeceği bir medya düzenini gazetecilerle birlikte kuracağız."