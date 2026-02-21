Özgür Özel’den “aday kim” sorusuna yanıt: Korkunun maliyetini ödemeli

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Nefes gazetesinden Aytunç Erkin’e yaptığı açıklamalarda partisinin cumhurbaşkanı adayı, AKP'ye geçen belediye başkanları ve Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili gündemi değerlendirdi.

“Ekrem İmamoğlu aday olamazsa iki forvetten diğeri yani Mansur Yavaş mı adayınız?” sorusu üzerine Özel, “Ekrem İmamoğlu’nun hapiste olması ve aday olamaması bir maliyettir. Rakibinden korkan korkağa maliyettir. Bu maliyeti ortadan kaldırmamak lazım. Benim ‘A, B, C, Z planım İmamoğlu’ dememin sebebi bu. Önce bir görelim Tayyip Bey rakibini hapse attı ve onu aday yapmamak için diplomasını iptal ettirdi ama mahkeme sürüyor. Bunun daha Danıştay’ı var. İçerde de olsa adayımız Ekrem Başkandır. Yeter ki diploması dönsün. Bir bunu yaptırmadığını görelim. Rakibinden korkanın Anadolu seçmeninin ona keseceği faturayı görelim. Tekrar eden seçimde 13 bin farkı 806 bine çıkaran şey Anadolu irfanı denilen şey. Mansur Bey istedikten sonra, toplum istedikten sonra. Anketlere bakılır. Anketlerde kazanıyorsa açık farkla. Kim kazanıyorsa onu aday yapacağız. Ama Ekrem başkanın aday olamamasının faturasını Erdoğan’a ödetmeden yeni bir aday çıkartmak doğru değil” yanıtını verdi.

“YAVAŞ’I ENGELLEMEM”

Özel, “Erdoğan’ı yenecek. Eğer halen hapisteyse arkadaşlarımızı hapisten çıkaracak, Demokrasiye dönecek, parlamenter sisteme dönecek, popüler yönetme yeteneği olan insanların güveneceği becerikli bir adayımız olacak bizim. Mansur Yavaş bu adaysa ona engel olmak aklımın ucundan geçmez” değerlendirmesinde bulundu.

“GİDENLER İÇİN KARAKTER MESELESİ”

CHP lideri, “Mesut Özarslan’ın istifasının ardından ‘milliyetçi adaylar gösterirseniz, CHP’li olmayan adaylar gösterirseniz bunlar yaşanır’ eleştirilerine ne diyorsunuz? Yeni bir belediye başkanı kopuşu bekliyor musunuz?” sorusunu ise şöyle yanıtladı:

“Beklemiyorum ama şu da haksızlık; Dedikler ki ‘Mesut Bey Mansur Bey’e yakındır. MHP kökenliydi, sağcıydı. Aldınız getirdiniz. Böylelerini neden alıyorsunuz partiye?’ Özlem Çerçioğlu… Daha ne kadar CHP’ye mal olmuş bir insan olabilir. Veya bizim dedesi CHP’li olan Şehitkamil Belediye Başkanı Umut. Kökten CHP’li ama hakkında AKP Şehitkamil İlçe Başkanı rüşvet iddiası ortaya atıyor, o partiye geçti. Şimdi birlikte esnaf geziyorlar. Ya içeri atılacaksın ya partiye katılacaksın. AKP açısından hazım meselesi, gidenler açısından da karakter meselesi.”

“DOSYALARDA YAVAŞ’LA İLGİLİ HİÇBİR ŞEY YOK”

“İktidar cenahı ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, grup toplantısında “İstifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’la ilgili açıkladığınız dosyalar” üzerinden sizin Mansur Yavaş’ın adaylığının önünü kesme çabası içinde olduğunu söylediler. Buna katılır mısınız?” sorusunu da yanıtlayan Özel, şu ifadeleri kullandı:

“Çok seviyorum kendisini. Kendisine ‘Neyle tehdit ediyorlar’ dedim Mesut Özarslan’ı. Açıkladığım dosya numaralarını Mansur Yavaş söyledi. Belediye başkanları ile birlikte fotoğraf vermemiz Mansur Bey’le birlikte aldığımız stratejik karardır. Mansur Bey’in şöyle bir özgüveni var. Dosyalarda Sayın Yavaş’la ilgili hiçbir şey yok. Mesut Özarslan’la ilgili bir iddia var. PORTAŞ defalarca soruşturuldu. “Mesut suçludur” demiyor ama Mesut’u bir şekilde korkutmuşlar. Benim sorum basit Tayyip Bey’e… Bunlar iftiraysa iftira siyasetinden utanmıyor musunuz? Bunlar gerçekse ‘yolsuz’ dediğiniz adamı partiye nasıl alıyorsunuz?”

GÜL İDDİASI İÇİN BARIŞ YARKADAŞ’A ELEŞTİRİ

Özel, Abdullah Gül’ün isminin CHP’de adaylık için geçtiği söylentisine ilişkin şu yanıtı verdi:

“Barış Yarkadaş kanal değiştirmiş, yeni kanalda olduğunu duyuracak kendine popülarite sağlayacak. Öyle bir sansasyon, dezenformasyon yapmalıyım ki sosyal medyada adım geçsin. Öbür kanalla da anlaşamamış ayrılmış. Kendisine dair bir iletişim dezenformasyonu, bu bize dair değil. Ben önceki Cumhurbaşkanı sıfatıyla bayram seyran Ahmet Necdet Sezer’i arıyorum. Ona yılda birkaç sefer gidiyorum. Onun bendeki yeri ayrı. Sayın Abdullah Gül’ü de arıyorum… Dayısı vefat ettiğinde aramıştım örneğin. Onun dışında bir iletişimimiz yok. CHP’ye seçimi kaybettirmek için CHP’yi kendi tabanında tartıştırmaya yönelik dezenformatif bir faaliyet.”