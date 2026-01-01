Özgür Özel’den Ayvalık Belediyesi’ne ziyaret

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yılın son gününde Ayvalık Belediyesi’ni ziyaret ederek Başkan Mesut Ergin ile bir araya geldi. Özgür Özel ziyaretinde Ayvalık Belediyesi ve Başkan Ergin'e başarılar diledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Mesut Ergin ise Genel Başkan Özgür Özel’in Ayvalık’a gösterdiği ilgi ve destek için teşekkür etti.

Ergin, hukukun üstünlüğünün tesis edildiği, adaletin herkese eşit uygulandığı bir Türkiye için kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceklerini vurgulayarak, "Yoksulluğun değil dayanışmanın, umutsuzluğun değil eşitliğin konuşulduğu; özgür, adil ve aydınlık bir geleceği hep birlikte kurmak için omuz omuza çalışmayı sürdüreceğiz. Yeni yılın, bu ortak mücadelemizi güçlendiren bir yıl olmasını temenni ediyorum" dedi.