Özgür Özel’den Bahçeli’ye zor soru: Yalçın ve Yönter’in adı nasıl çıkarıldı?

CHP Lideri Özgür Özel, MHP Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın ve İzzet Ulvi Yönter’i işaret ederek MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye “Bu isimler Sinan Ateş iddianamesinden nasıl ayıklanmıştır?” diye sordu.

Mustafa BİLDİRCİN

CHP Lideri Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda konuştu. Cumartesi Anneleri’ne destek açıklaması yapan Özel, AKP’nin dokuzuncu yargı paketinde yer alan etki ajanlığı konusuna da değindi. Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye de dört soru sordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2009 yılında Cumartesi Anneleri’ne bir söz verdiğinin altını çizen Özel, “Berfo Ana’ya evladını bulma, hiç değilse kemiklerini teslim etme sözü verdi. Berfo Ana gözleri açık gitti. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kriminal ve karanlık bakanı Süleyman Soylu, Cumartesi Annelerinin 700’üncü eylemine saldırttı” dedi. 25 Mayıs’ta CHP örgütü ve yöneticilerinin Cumartesi Anneleri’ne destek için alanda olacağını ifade eden Özel iktidara, “Cumartesi Anneleri’nin etrafındaki utanç bariyerlerini kaldırın” çağrısında bulundu.

KOBANİ KARARLARI SİYASİ

Kobani Davası’nda çıkan cezalara yönelik de konuşan Özel, şunları söyledi: “Hukuki değil siyasi kararların verildiğine şahitlik ettik. Bu cezalar Erdoğan’ın siyasi adresleme ile uyumlu. İstinafın, olmadı AYM’nin bozacağı bir kararı bal gibi verdiler. Sayın Başak Demirtaş’ı, Figen Yüksekdağ’ın eşi Sedat Şenoğlu’nu aradım, dayanışma duygularımızı ifade ettim. Bu dava kararlarını hukuki kabul etmiyoruz.”

BAHÇELİYE DÖRT SORU

CHP’li Özel, MHP Lideri Devlet Bahçeliye de dört soru yöneltti. Bahçeli’nin grup toplantısında kendisine, “Dört anormal soru” sorduğunu kaydeden Özel, şu ifadeleri kullandı:

“Dört soruyu okumaya utanırım. Sorulan CHP’nin, ülkenin kurucu partisinin, ay yıldızı meydanlarda haykıran bir partinin genel başkanına sorulacak soru değil. Ben bunların kime sorulacağını biliyorum da bu seviyeye inmek istemiyorum. Bunları kimin yazdığını biliyorum. O meşhur ikili var ya, MHP örgütünün, ‘İllallah’ dediği. Ben o dört soruyu okumam da Sayın Bahçeli size bu soruları yazan o arsız metin yazarları var ya şu dört soruya cevap versinler bakalım. Bu iki kişinin isimleri Sinan Ateş cinayeti iddianamesinde nasıl ve kimler tarafından iddianameden ayıklanmıştır?

Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı yapmış bir ismin sokak ortasında ölümünden sonra, ‘Kimse tweet atmayacak, cenazeye gitmeyecek, taziye bildirmeyecek’ diyen hangi ikisidir? Bu talimatı bütün partiye hangi ikisi yaymıştır? Tetikçiyi kaçıran aracın fotoğrafları açığa çıkıp Ülkü Ocakları Genel Başkanı’na bu aracın ceza yemeyecek, trafikte durdurulmayacak bir statüye kavuşturulmasına hangi ikisi ya da ikisinden hangisi katkı sağlamıştır? “İran Cumhurbaşkanının ölümünün üzerindeki sis perdesi aralanmalıdır” diye bugün promtere yazanlar, Sinan Ateş davasının üzerine sis çöktürürken bu ikisinin bu sisteki payı nedir? Yoksa bu sisin kendisi bizatihi bu ikisi midir? Bu dört soruyu cevaplayın, benim dört soruya bakarız.

Türkiye normalleşecekse sokak ortası cinayetlerine kimse sahip çıkmayacak. Türkiye normalleşecekse hiçbir siyasinin böylesi durumda sorgulanmasının, yargılanmasının önünde kimse kalkan olmayacak. Türkiye normalleşecekse, MHP normal bir siyasi çizgide kalacaksa, bu ayıptan MHP de kurtulacak, Türkiye de kurtulacak.

6284 UYARISI

Özel, grup toplantısında özetle şunları kaydetti:

AKP iktidarı her yeni yargı paketiyle yargıdaki sorunlar yumağını biraz daha büyütüyor. 6284 Sayılı Kanun var. Son derece caydırıcı bir kanun. Şimdi o kanunun en önemli maddelerinden birtanesi, eşine, kadına şiddet uygulayanların uzaklaştırılmasına itiraz yolu açıyorlar. Alınan kararın başka mahkemeden bozdurulmasını sağlamaya çalışıyorlar. ‘6284’ün içini boşaltacaklar’ diyordu kadın örgütleri, şimdi başladılar.

ETKİ AJANLIĞI

AKP, Cumhur ittifakı gururla sunar. Kim bulmuş bunu? Rusya, Vladimir Putin. Gürcistan, Kobakhidze. Kırgızistan, Sadır Caparov. Hangi ligde oynuyoruz, görüyor musunuz? Filmi kimler çekiyor? Kimse unutmasın. Otoriter liderler, popülist liderler birbirlerinden öğrenirler. Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. Busunuz. Cumhur İttifakı bu yasayı geri çekmezseniz, işte sizin karneniz de ekibiniz de budur. Bu ekibiniz dünya tarihine büyük gerileme filmini çekenler olarak geçiyor. Siz de bunların Türkiye şubesisiniz. Bunlarla birlikte dünya siyasi tarihinin kara bir sayfasında yerinizi alırsınız. Şimdiden uyarıyorum. Ya çekersiniz ya da bu rezil filmi Putin ile birlikte çekersiniz.