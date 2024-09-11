Özgür Özel’den Erdoğan’a: Yeniden aday olmak istiyorsa son tarih Kasım 2025

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gazeteci Murat Yetkin'in sorularını yanıtladı. Erken seçim tartışmalarıyla ilgili kesin tarih veren Özel, Kasım 2025'e kadar yapılacak erken seçime destek vereceklerini ancak AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki buçuk yılı dolduktan sonra yapılacak erken seçim taleplerine kapılarının kapalı olduğunu söyledi.

Bu söylemin özgüvenlerini gösterdiğini öne süren Özgür Özel, şöyle konuştu:

"Diyoruz ki gelin bu beş yılı ikiye bölelim: İki buçuk bizden, iki buçuk sizden. Gelin diyorum, iki buçuk yılınız dolunca getirin Meclis’e seçime gidelim. Bu da Ekim 2025’e geliyor. Diyoruz ki, aday olmak istiyorsa Sayın Erdoğan bize Kasım 2025’ten sonra gelmesin. O olmaz. İki buçuk yılı dolana kadar varız, sonra yokuz."

"EN HAZIR KİMSE PENALTIYI O ATAR"

Özgür Özel, CHP'nin cumhurbaşkanı adayının kim olacağına yönelik soruyu da yanıtladı. Özel, "Son anda penaltıyı ben atarım diye bir şey yok. O gün geldiğinde en hazır olan kimse, o atar. Biz iktidara yürüyoruz, buna inanıyoruz. Bugün salı, CHP iktidarına dünden bir gün daha yakınız, bunun için çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Özel, CHP tarihine, Bülent Ecevit’ten sonra partiyi iktidara taşıyan genel başkan olarak geçmek istediğini ifade etti.

Özgür Özel, MetroPOLL Araştırma'nın ağustos ayı anketinde CHP'nin AKP'nin gerisine düşmesini de değerlendirdi.

"7 ANKETİN 5'İNDE ÖNDEYİZ"

Bir 'örneklem hatası' olabileceğini belirten CHP lideri, ellerinde 7 anket olduğunu ve 5'inde AKP ile aralarındaki farkın açıldığını söyledi:

"MetroPOLL köklü bir kuruluş; orada bir örneklem hatası olabilir diyor sorduğumuz arkadaşlar. Olabilir bazen, normaldir. Sonraki aylarda düzeldiğini göreceğine inanıyorum. Çünkü, bakın, 7 anket var elimizde, düzenli baktığımız. Beşinde AK Parti’yle farkımız açılıyor, birinde fark azalıyor görünüyor, birinde geri düşmüşüz. Kendi ölçümlerimizi de yapıyoruz ve buna çok önem veriyorum."