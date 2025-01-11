Özgür Özel’den fezleke açıklaması: "Vız gelir tırıs gider”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü dolayısıyla Manisa'da gazetecilerle bir araya geldi. Yunusemre ilçesindeki bir oteldeki toplantıya Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek de katıldı. Toplantı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özel, “Sayın Erdoğan dün 'Esed rejimi yıkıldı' diyor. Yine Esed'e döndük. Esad'dı, el ele Bodrum'da tatil yapıyorlardı. Düşman oldu, Esed oldu. 'CHP ardından yas tutuyor' diyor. Külliyen yalan. Ben, dünyada otoriter lider azaldı diye neredeyse tef çalacağım. İnşallah Türkiye'de de o günler gelecek" dedi.

'SURİYE'DE DEMOKRASİ SEÇİMLERİNİN YAPILMASINI SAVUNUYORUZ'

Özel, Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunduklarını belirterek, "En kısa zamanda da demokrasi seçimlerinin yapılmasını savunuyoruz. Bunun dışında benim bu meseleyi mezhep üzerinden okumaya çalışan ve Türkiye'ye böyle bir mesaj veren Erdoğan'ın dilini kınadığımı bilsin yeter. Çünkü bu toplumu, toplumları ortadan bölen siyaset bu ülkeye çok şey kaybettirdi."

'ÇOK SERT BİR ÜSLUP KULLANIYOR'

MHP'nin sosyal medya hesabından yapılan 'Barışla herkes kazanır' paylaşımıyla ilgili soruya yanıt veren Özel, şöyle konuştu:

Devlet Bey, 'Barış' demeye başladı ama bunu barış dilini kullanmadan yapıyor. Çok sert bir üslubu var ve kendisi Abdullah Öcalan'ı Meclis’e davet ediyor. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'ne, başka partilere karşı çok sert bir üslup kullanıyor. Devlet Bey eğer kavga dilinden barış diline geçmenin ilk adımı bu tweet ise bu iyi bir şey ama Devlet Bey samimiyetten uzak bir şekilde süreci böyle yöneteceğini düşünüyorsa yanılıyor. Bu doğru bir çizgi değil."

'ONA BİR ŞEY SÖYLEMEYİ DOĞRU BULMAM'

Özel, CHP listesinden Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Manisa Milletvekili seçilen ve partisinden istifa eden Selma Aliye Kavaf'a ilişkin de “Bakanlık yapmış, partisinden yeni ayrılmış birini arayıp da ona bir şey söylemeyi doğru bulmam. Partisi olmadığı için Manisa'ya gelip nasıl görevini yapacak? Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi milletvekillerine sağladığı her imkanı kendisine sağlayabileceğini belirttik" diye konuştu.

'BU TÜR FEZLEKELER HEP GELİYOR'

Son olarak fezleke sorusu üzerine Özel, “Bu tür fezlekeler hep geliyor. Vız gelir, tırıs gider. Son dönemde Cumhuriyet Halk Partisi itirazlarını yükselttikçe, Erdoğan rahatsızlıklarını dile getirdikçe birileri de harekete geçti, bize fezleke yolluyor. Vallahi bize dokunulmazlık lazım değil. Hatta biz millete dokunan bir parti olduğumuz için AK Parti'yi bu kadar rahatsız ediyor. Ama Erdoğan'ın dokunulmazlığını önümüzdeki ilk seçim günü akşam saat 17.00'de milletimiz kaldıracak. Ondan emin olalım" diye konuştu.