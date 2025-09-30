Özgür Özel’den "Gazze planı" açıklaması: Kötü bir barış, süren bir savaştan daha iyidir

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkese varılması amacıyla sunduğu barış planınına ilişkin

Özel, X hesabından yaptığı açıklamada, CHP olarak Filistin meselesine tarihsel bir tutarlılık ve vicdani bir kararlılıkla yaklaştıklarını vurguladı. Filistin’de her gün çocuklar ve kadınların da içinde olduğu yaklaşık 100 kişinin hayatını kaybettiğini anımsatan Özel, "Tüm endişelerimizi muhafaza ederek Gazze’de ateşkesin sağlanmasından, günahsız Filistinlilerin İsrail kırımından kurtulma ümidinden memnuniyet duyuyoruz" dedi.

Açıklanan ateşkes planının bazı unsurlarını olumlu bulduklarını belirten Özel, "Gazze’nin İsrail tarafından ilhak edilmeyecek olması ve İsrail ordusunun geri çekilecek olması önemli. Aynı şekilde, insani yardıma izin verilecek olması, Filistinlilerin tehcire zorlanmaması ve göçe zorlananların geri dönme hakkının tanınması da desteklediğimiz unsurlar arasında" ifadelerini kullandı.

"HAMAS VE NETANYAHU KABİNESİNDEN BAZI İSİMLER SÜRECİ ZORLAŞTIRABİLİR"

CHP lideri, Türkiye’nin barışın korunması için sorumluluk üstlenmesi gerektiğini vurguladı. Özel, "Biz ana muhalefet partisi olarak Türkiye’nin bu süreçte aktif rol üstlenmesini destekliyoruz. Filistin’de kurulacak bir barış gücünde Türkiye'nin yer alması da buna dahildir" dedi.

Özel, ateşkes planının uygulanabilirliğine dair endişelerini ise şöyle dile getirdi: "Hem Hamas’ın hem de Netanyahu kabinesindeki bazı şahin isimlerin plana direnme, süreci zora sokma ihtimali var. Planın hayata geçmesi için Hamas’ın onayı kritik. Aksi halde çatışmalar yeniden başlayabilir."

Özel'in açıklamasının tamamı şöyle:

"Cumhuriyet Halk Partisi olarak Filistin sorununu tarihsel bir tutarlılık ve vicdani bir kararlılıkla her zaman sahiplendik. Gazze’deki insanlık dramına en sert tepkiyi gösterdik. Filistin’de her gün çocuklar ve kadınların da içinde olduğu yaklaşık 100 kişi hayatını kaybediyor. Tüm endişelerimizi muhafaza ederek Gazze’de ateşkesin sağlanmasından, günahsız Filistinlilerin İsrail kırımından kurtulma ümidinden memnuniyet duyuyoruz.

Açıklanan planda bizim en başından beri hassasiyet gösterdiğimiz bazı hususların yer aldığını görüyoruz. Gazze’nin İsrail tarafından ilhak edilmeyecek ve İsrail ordusunun geri çekilecek olmasını destekliyoruz. İnsani yardıma izin verilecek olmasını, Filistinlilerin tehcire zorlanmayacak olmasını ve göçmek zorunda bırakılan Filistinlilere geri dönme imkanı sağlanmasını destekliyoruz. Rehinelerin serbest bırakılmasını olumlu buluyoruz.

"TÜRKİYE SORUMLULUK ALMALI"

Türkiye barışın korunması için sorumluluk almalıdır. Biz ana muhalefet partisi olarak bunu destekleriz. Filistin’de oluşturulacak bir barış gücünün parçası olmak da buna dahildir. Hem Hamas’ın hem de Netanyahu kabinesindeki bazı şahin isimlerin plana direnme, süreci zora sokmaya çalışma ihtimali var. Planın hayata geçmesi için Hamas’ın kabulü önemli. Yoksa, çatışmalar tekrar başlayabilir. Süreci dikkatle takip ediyoruz. Tüm bunlarla birlikte, Filistin sorununun çözümü için iki noktanın dikkate alınması gerektiğinin altını çizmeliyiz. Filistin’in geleceğini ilgilendiren her türlü çözüm sürecinde Filistinlilerin yer alması gerekir.

Ve bu sürecin, “İki Devletli Çözüm” talebine engel olmaması gerekir. Nihai çözümün ancak iki devletli bir yapıyla gerçekleşeceğini tekrar ediyor, bu konudaki Birleşmiş Milletler kararını hatırlatıyoruz. ABD-İngiltere’nin, Filistinlilere sormadan hazırladığı, BM’nin görevini insani yardımların ulaştırılmasına indirgeyen, Gazze'nin başına Irak işgalini desteklemiş Tony Blair’i getirmeyi hedefleyen bu plana ilişkin yaklaşımımızı Aliya İzzetbegoviç'in şu sözleriyle özetleyebilirim: "Bu adil bir barış değil ama kötü bir barış, süren bir savaştan daha iyidir."