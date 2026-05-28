Özgür Özel’den ‘grup başkanlığı’ tartışmasına nokta, Atakan Sönmez ve Kılıçdaroğlu’na araç sergisi tepkisi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, cezaevi ziyaretinin ardından Buca Cezaevi'nin önünde açıklama gerçekleştirdi. Özel, grup başkanlığı tartışmalarına nokta koyarken, CHP'ye mutlak butlanla Genel Başkan olarak atanan Kemal Kılıçdaroğlu ve Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez'e dezenformasyon içeren bilgiyle sergiledikleri araçlar nedeniyle tepki gösterdi.

“GENEL BAŞKAN OLMADAN ÖNCE DE GRUP BAŞKANIYDIM”

Cumhuriyet Halk Partisi Lideri Özel, Kılıçdaroğlu’nun TBMM Grup Toplantısı için milletvekillerine gönderdiği yazının sorulması üzerine şunları söyledi:

“Değerli arkadaşlar ben kurultaydan önce, daha doğrusu Sayın Kılıçdaroğlu milletvekili değildi ve milletvekili grubumuzdan oybirliği ile grup başkanı seçilmiştim. 28 Mayıs 2023 seçimlerinin hemen ertesinde yemin töreninden sonra oybirliğiyle seçilmiştim. Ardından kurultayda aday olduk, yarıştık. Ben Genel Başkan seçildim. Otomatikman grup başkanıydım. Aslında bu butlan kararı benim mazbatamı elimden almıyor. YSK da zaten mazbata iptal etmiyor, ‘Ettim’ de demiyor. Ben seçilmiş Genel Başkanım. Ancak butlan kararıyla bir tedbir kararı uyguluyorlar. Ama o tedbir kararı, benimle ne milletvekilliğimi elimden alıyor ne Genel Başkanlığımı elimden alıyor. Sadece Genel Başkanlıkla ilgili bazı yetkileri mahkeme kararı kesinleşene kadar kullanamayacağım yönünde aslında tamamen hukuksuz bir karar var ortada. Ama yine de biz tedbiren, bu sefer biz tedbiren, ‘Grup başkanlığı boşaldığı takdirde ilk kapalı toplantıda derhal yenisi seçilir’ maddesi hükmü gereğince partimizde kendisi seçilmiş olan grup yönetiminin, yani benim değil grup yönetiminin, 12 arkadaşımızın çağrısıyla usulüne uygun olarak toplandık ve grup başkanlığı seçimini yeniledik. Bunu da Meclis’e bildirdik, onlar da bunu tescil ettiler ve sistemlerine işlediler. Bu konuda herhangi bir şey yok.”

KILIÇDAROĞLU'NUN EKİBİ, KILIÇDAROĞLU'NA ALINAN ARACI "HARAM PARAYLA ALINMIŞTIR" DİYE SERGİLEMİŞTİ

Özgür Özel, CHP Genel Merkezi’nin bahçesinde sergiletilen araçlar hakkındaki soruya şu yanıtı verdi:

“O çok korkunç bir şey. En büyük üzüntümü bu süreçle ilgili ifade edeyim, hadi bu butlan kararı oldu, bu butlan kararını reddetmek, hani Hikmet Çetin dedi ya size, ‘Buraya getirirlerse reddederim, kapıda dururum, kimseyi sokmam, partiyi seçilmemiş kimse yönetemez.’ Partiyi seçilmeden yönetmeyi kabul etmek ayrı bir şey de yıllardır Cumhuriyet Halk Partisi’ne ve birçok içerideki tutuklu arkadaşımıza haysiyet cellatlığı yapan birisini ve bunu yapan kanalı, TGRT’yi koordine eden birisini tutuk da basın danışmanı yaparsanız… Onun bir tane amacı var baştan beri. O CHP’ye zarar verecek. Ve gitmiş, oraya iki araba koymuş, bir sürü iftirayı gerçekmiş gibi sunmuş paylaşmış. Koyduğu arabalardan birisi Kemal Bey zamanında alınmış, diğer bir tane araç bundan birkaç ay önce alınmış daha yapılmamış. Yalan, yanlış şeyler yazmış. Hele hele Aziz İhsan Aktaş meselesi, biz yıllarca bir şey demedik, Kemal Bey bir zırhlı araç getirmiş İstanbul’dan kullanılmış. Biz hiç görmedik. Biz hiç görmeden devir teslimden sonra da bir milletvekili alıp İstanbul’a götürmüş o aracı. O da dün çıktı ortaya. Aziz İhsan Aktaş’tan bir araç tahsisi varsa geçtiğimiz, bizim yönetimimizden önceki dönemde yapılmış bir şey bir zırhlı araç meselesi. Bunların hepsi ortaya çıkmış diyor ki ‘Ya ben o araçları misalen seçtim, böyle bir şey varsa diye söyledim.’ Ya Cumhuriyet Halk Partisi’ne böyle bir haysiyet suikastini, yeni yönetimin TGRT’den gelme CHP düşmanı basın danışmanı yapabilir. Zaten bu yapar yani başkası yapabilir mi? Partiyi seven biri yapmaz, Kemal Bey’i seven biri yapmaz. İnsan olan yapmaz bunu yani. Olacak şey değil. Sanki TGRT’de bir gecelik yalan haber yaparmış gibi partinin tabelasının önünde, partinin araçlarıyla ve söylediği iki şey de yalan çıkınca, ‘Biz bunu içerden rastgele iki araç seçtik, varsa diye, Kemal Bey araştıracak.’ Utanç duydum, gerçekten olacak iş değil. Kılavuzu karga olanın, basın danışmanı TGRT’den olanın başına böyle şeyler gelir. Ama hepimizi kahreden bir durum oldu.”