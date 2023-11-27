Özgür Özel’den kaçırılan gemideki Türk kaptanlar için destek açıklaması

Kaçırılan kargo gemisinde iki Türk kaptanın yer aldığını vurgulayan Özgür Özel, “Dışişleri ile Ulaştırma bakanlıkları nezdinde süreci takip ediyoruz. Yurttaşlarımızın kurtarılmaları çabalarına destek vermeye hazırız” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Aden Körfezi Yemen açıklarında kaçırıldığı değerlendirilen Central Park isimli kimyasal tankerde bulunan Türk kaptanlarının kurtarılması için desteğe hazır olduklarını belirtti.

X’ten açıklama yapan Özel, şunları yazdı: “Aden Körfezi'nde yurttaşlarımız Aydın Hasırcı ve Okan Yüksel'in de içinde bulunduğu bir kimyasal tankerin kaçırıldığından şimdi haberdar oldum. Dışişleri ile Ulaştırma bakanlıkları nezdinde süreci takip ediyoruz. Yurttaşlarımızın kurtarılmaları çabalarına destek vermeye hazırız.”

Aden Körfezi'nde yurttaşlarımız Aydın Hasırcı ve Okan Yüksel'in de içinde bulunduğu bir kimyasal tankerin kaçırıldığından şimdi haberdar oldum.



Dışişleri ile Ulaştırma bakanlıkları nezdinde süreci takip ediyoruz. Yurttaşlarımızın kurtarılmaları çabalarına destek vermeye hazırız. — Özgür Özel (@eczozgurozel) November 26, 2023

NE OLMUŞTU?

Kızıldeniz’de Aden Körfezi’nde Zodiac Maritime tarafından işletilen ve içerisinde 22 mürettebat bulunan Central Park adlı kargo gemisi kaçırıldığı belirtilmişti. İsrailli iş insanına ait olduğu iddia edilen gemide 2 Türk de yer alıyordu.

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden de konuya ilişkin şu açıklama yapılmıştı: “Zodiac Maritime firmasına ait Central Park isimli kimyasal tanker, Aden Körfezi Yemen açıklarında seyir yapar iken bu sabah saatlerinden itibaren iletişim kesilmiş olup geçen süre zarfında temas kurulamamıştır. Geminin kaçırıldığı değerlendirilmektedir. Gemide Türk denizcilerimiz Kaptan Aydın Hasırcı ve 4. Kaptan Okan Yüksel görev yapmakta olup ilgili şirket başta olmak üzere tüm birimlerle sürekli iletişim sağlanmaktadır. Konu, Bakanlığımız ve Dışişleri Bakanlığınca takip edilmektedir.”