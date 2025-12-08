Özgür Özel’den KESK’in 30’uncu yılına özel mesaj

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kamu Emekçileri Sendikası Konfederasyonu’nun (KESK) 30’uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir video mesaj yayımladı.

KESK’in X hesabından “Konfederasyonumuz KESK’in 30’uncu kuruluş yılına dair yayımladığı nazik mesaj için CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e teşekkür ediyoruz. Emeğin, demokrasinin ve adaletin yanında duran bu dayanışma, mücadelemize güç vermektedir” ifadeleriyle paylaşılan mesaj şöyle:

"KESK’in 30’uncu kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. KESK’te örgütlü tüm emekçileri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Şu anda meclisimizde 2026 yılı bütçe görüşmeleri olduğu için sizinle birlikte olamadım ancak sizi buradan selamlıyorum. KESK’in 30 yılı bize gösterdi ki mücadele edenler, direnenler ve birleşenler kazanıyor. Bugüne kadar sizlerle birlikte, sizin örgütlediğiniz mücadelelerde birlikte olduk; sizler, bizim size ihtiyaç duyduğumuz zaman yanı başımızda oldunuz.

Bundan sonra da sizlerle birlikte Türkiye’nin bu çoklu krizler ortamını sona erdirecek, adaleti getirecek; ekonomide de adaleti vergide de adaleti mahkemede de adaleti getirecek, birlikte kazanıp birlikte hakça bölüşebileceğimiz yarınları getirecek bir Türkiye için mücadeleyi yine birlikte sürdüreceğiz. Sizi bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz. İyi ki doğdun KESK."