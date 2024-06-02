Özgür Özel’den Kılıçdaroğlu açıklaması: "Kemal Bey’le yakın siyaset yapmış bazı arkadaşlar…"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu’nun dile getirdiği ‘hançer’ tartışmalarına ilişkin Kemal Bey’le çok yakın siyaset yapmış bazı arkadaşlar, “Kemal Bey siyasetin tümüyle dışında kalırsa biz de siyaset yapamayız gibi bir kaygı içindeler” yorumunda bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, CHP’nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Hançer" açıklamalarına yanıt verdi.

“Tartışmalara açıklık getirmek benim değil Kemal Bey’in yapacağı bir şeydir” diyen Özel, “Benim gördüğüm Kemal Bey’le çok yakın siyaset yapmış bazı arkadaşlar, “Kemal Bey siyasetin tümüyle dışında kalırsa biz de siyaset yapamayız” gibi bir kaygı içindeler” ifadelerini kullandı.

Özgür Özel, Cumhuriyet gazetesi yazarı ve eski CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay’ın sorularını yanıtladı.

Özel, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının yanı sıra CHP'li belediyelerin yol haritasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

“BU KAYGIDAN KEMAL BEY DE ETKİLENİYOR”

Özel’in açıklamaları şu şekilde:

Kemal Bey’le Türkiye’nin gündem koşullarında diyaloğumu en iyi şekilde sürdürmeye çalışıyorum. “Hançer” başta olmak üzere yaptığı açıklamalar kamuoyunda tartışma konusu oldu. Tartışmalara açıklık getirmek benim değil Kemal Bey’in yapacağı bir şeydir. Benim gördüğüm Kemal Bey’le çok yakın siyaset yapmış bazı arkadaşlar, “Kemal Bey siyasetin tümüyle dışında kalırsa biz de siyaset yapamayız” gibi bir kaygı içindeler. Belki bu kaygıdan Kemal Bey de etkileniyor. Bu partiye verilen hiçbir emek boşa gitmeyecek. Bunu zamanla herkes görecek.

“HER KESİMDEN OY ALMA İKLİMİ”

Yerel seçimlerden sonra gündeme getirdiğim normalleşme aslında olması gerekeni, demokratik olanı aramak. Bu anlamda parti içi de normalleşecek. Ben bu partide kimsenin değil, CHP’nin adamıyım. Tek hedefim var, CHP’yi iktidar yapmak. (Masasının üzerindeki anketleri göstererek) Bakın burada kamuoyu ne diyor? “En beğendiğim kişi Mansur Yavaş” diyor. Sonra kim? Ekrem İmamoğlu. Sonra ben geliyorum, daha sonra Erdoğan geliyor. CHP lideri, AKP liderini geçmiş durumda. Ben CHP’nin iktidarı için ne yapmak gerekiyorsa onu yapacağım. Mansur Bey’in size söylediği iki arzu, CHP’nin bütünlüğü ve CHP’nin her kesimden oy alma ikliminin sürmesi benim de yüzde yüz katıldığım bir hedeftir.

“GİYOTİN YOK”

Yerel seçim sürecinde özellikle aday belirleme aşaması sancılı oldu. Devamında da CHP’li olup CHP’nin başarısızlığı için çalışanlar oldu. Onlarla ilgili yerel olarak işletilecek disiplin sağlıklı sonuç vermeyecekti. Bunu merkeze çektik. Düşüncem acımasız bir partiden atma durumunun olmaması. Partiden attın, öyle kişiler var ki CHP’nin dışında başka bir şeyle ilgilenemez. Onların ruhunu da mı söküp atacaksın? Burada sistemli bir zarar verme olmamışsa affedici olmak gerek.

BÜTÜN BELEDİYELERE PAY

“Belediyeler Birliği’nin milyarlık yatırım olanakları var. Bugüne kadar bunun neredeyse yüzde 99’u Cumhur İttifakı’nın belediyelerine gidiyordu. Biz şu anda toplam nüfusun yüzde 65’ini yönetiyoruz. Belediyeler Birliği’nden alacağımız pay da o kadar olacak. Kalan oranı öteki partilerden seçilen başkanlarla paylaşacağız.

Yılmaz Büyükerşen’in de büyük katkısı ile belediye başkanları arasındaki iletişimi ve paylaşımı güçlendireceğiz. Meclis’ten belediyelere ilişkin bir düzenleme geçtiğinde bunun ne anlama geldiğini hemen netleştirip bütün belediyelerle paylaşacağız. Yeni hikâyeyi belediyelerde elde edeceğimiz başarıların devamında yazacağız.

“ÇİN VE RUSYA’DAN DAVET SÖZ KONUSU”

Bugünlerde Azerbaycan’dan haber bekliyorum. Bir diyalog ortamı oluştu. CHP’nin Batı ile ilişkilerinde genel olarak sorun yok. Çin ve Rusya liderleri katında bir davet söz konusu. Bunu şu nedenle söylüyorum, örneğin Manisa’da, “Erdoğan dünya liderleriyle görüşüyor. Giderse bunu kim yapar?” gibi bir algı vardı. Biz bunu da yıkacağız."