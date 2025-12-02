Özgür Özel’den Kılıçdaroğlu ve Gürsel Tekin açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Kurultay'a gelmeyen eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu davet ettiğini açıkladı. Özel Kılıçdaroğlu'nun kendisini arayıp aramadığı sorusuna da yenıt verdi.

Nefes gazetesi yazarı Deniz Zeyrek’e konuşan Özel, CHP’nin önceki dönem genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Gürsel Tekin’le ilgili açıklamalarda bulundu.

"GELMEDİ, ARAMADI"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yeniden seçilmesinin ardından önceki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun tebrik için arayıp aramadığı sorusuna “Ben kendisini Kurultay’dan bir gün önce de arayıp davet ettim. Gelmedi, şu ana kadar aramadı” diye yanıt verdi.

TEKİN'E: "UĞRAŞACAK DEĞİLİZ"

Özel, İstanbul’da CHP İl Başkanlığına mahkeme kararıyla kayyum olarak atanan Gürsel Tekin konusunda da “Gerçek partiliyse kurultaydan çıkan mesajı doğru okumalı” dedi.

Tekin’in parti üyesi olmadığı halde birilerini partiden ihraç etmeye çalıştığını anımsatan CHP Genel Başkanı, “Biz canımızla uğraşıyoruz. Mücadele veriyoruz. Bunlarla uğraşacak değiliz” ifadesini kullandı.

DEM'E YANIT

Özel Kurultay’da 'Stockholm Sendromu' sözlerine tepki gösteren DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'na da yanıt verdi. Özel, "Ben DEM Parti’yi doğrudan hedef almadım. 'Hangi siyasi parti olursa olsun' diye başladım cümleme zaten. AKP’nin MHP’nin Kürt seçmenlere neler yaptığını anımsattım sadece. Alınganlık göstermişler. Canları sağ olsun. Tülay Hanım’ın da dediği gibi muhalefet partisinin muhalefet partisiyle bu tür tartışmalar yaşamasını doğru bulmam. O nedenle bu tartışmayı sürdürecek değilim" dedi.