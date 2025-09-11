Özgür Özel’den Kılıçdaroğlu’na çağrı: “CHP’nin kayyumlarla yönetilemeyeğini açıklamalı”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 15 Eylül’deki kurultay davasına ve gündemdeki gelişmelere yönelik önemli açıklamalar yaptı. CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum atanmasına tepki gösteren Özel, “Bu CHP’nin kendi iç kavgası değil, AK Parti iktidarının planlı bir operasyonu” dedi. Kılıçdaroğlu’na çağrı yapan Özel, "CHP’nin yargı eliyle dizayn edilmesine karşı en önemli güvencenin kendisinin olduğunu açıklaması çok kıymetli olur. Bu darbe girişimlerine karşı en önemli güvence kendisidir” diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'daki Çalışma Ofisi'nde Medyascope'tan Ruşen Çakır ile kısa bir söyleşi gerçekleştirdi.

KAYYUM TARTIŞMASI NASIL KAPANDI?

Özgür Özel, İstanbul İl Yönetimi’ne kayyum atanmasına ilişkin açılan davanın Ankara’daki mahkeme kararıyla reddedildiğini hatırlatarak, “İstanbul Kongresi iptal edilemez, iptal etmiyorum, bunu esastan reddediyorum" dedi ve "Bu karar, İstanbul’daki tedbir kararını da hükümsüz kılar” ifadelerini kullandı.

“BU CHP İÇİ KAVGA DEĞİL, AK PARTİ OPERASYONU”

Sürecin “iç mücadele” olarak yansıtılmasına karşı çıkan Özel, “AK Parti iktidarına teslim olmuş ya da iş birliği yapmış birilerinin Cumhuriyet Halk Partisi karşısındaki operasyonu” dedi. Kadıköy’deki mitinge dikkat çeken Özel, “Sadece değişimciler değil, değişim vakti değil diyenler de oradaydı. CHP, kayyuma karşı bir bütün halinde durdu” açıklamasını yaptı.

“MAJESTELERİNİN MUHALEFETİ OLMAYACAĞIZ”

Özel, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın muhalefeti yönlendirme çabalarına da değinerek, “Basmışsın bir siyasi partinin gırtlağına, nefes alamaz hale getirmeye çalışıyorsun. Bütün bu propagandalarına rağmen toplumun yüzde 75’i inanmıyor bu yaptıkların. Maaşını al, Ankara’da partinin başında otur, arada bir Anıtkabir’e çelenk koy gel… Bununla bu iktidar değişmez, bu iktidarın nasıl değişeceğini biliyorum. Onu uyguladığım için de saldırıya uğruyorum” dedi.

Medyaya yönelik baskılara da vurgu yapan Özel, “Gazetelere, televizyonlara çöküyorsun, muhalif medyayı RTÜK’le susturuyorsun. Ben direnmezsem buna majestelerinin muhalefeti olurum” diye konuştu.

KILIÇDAROĞLU’NA ÇAĞRI: “CHP’NİN KAYYUMLARLA YÖNETİLEMEYEĞİNİ AÇIKLAMALI”

15 Eylül’deki kurultay davasına ilişkin soruyu da yanıtlayan Özel, “Hele hele bugünkü karardan sonra CHP aleyhine bir karar çıkmasını beklemiyorum” dedi.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun olumlu ya da olumsuz herhangi bir açıklama yapmadığının hatırlatılması üzerine Özel, şöyle konuştu:

“Ben bir açıklama yapmasını ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin yargı eliyle dizayn edilemeyeceğini, kayyumlarla yönetilemeyeceğini, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kongreleriyle ilgili siyasi yönlendirmeyle alınacak yargı kararlarının CHP'ye karşı bir darbe girişimi olduğunu, bunun karşısındaki en önemli güvencenin de kendisinin olduğunu ve bunun karşısında pozisyon tutacağını açıklaması çok kıymetli olur” dedi.