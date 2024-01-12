Özgür Özel’den Lütfü Savaş’ın adaylığı hakkında açıklama

CHP lideri Özgür Özel, 6 Şubat depremlerinden sonra tepki çeken Lütfü Savaş’ın yeniden Hatay’dan aday gösterilmesi hakkında, “Kırsaldan acayip oy alıyor ve başka isimleri koyduğumuzda kaybediyoruz. Alternatif bulamadık” dedi. Özel, Yılmaz Büyükerşen’in sözlerini ve Etimesgut’ta çıktığı iddia edilen krizi de değerlendirdi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın yeniden CHP’den aday gösterilmesi tepkilere neden oldu. Sözcü’den İsmail Saymaz’a konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu tepkilere yanıt verdi.

“Lütfü Savaş’ın tercih edilmesinin gerekçesi nedir?” sorusuna yanıt veren Özel şunları kaydetti: “Kırsaldan acayip oy alıyor ve başka isimleri koyduğumuzda kaybediyoruz. Alternatif bulamadık. Hatta il başkanı, ilçe başkanları bana yazı yolladılar, ‘Geciktikçe seçim zora giriyor. Önümüzü açın, seçimi alacağız’ diyorlar. Belediyecilikten anlamayan birisinin bu süreçte yapamayacağını söylüyorlar. Çok uğraştık, dört kez ölçtük.”

Özel, Candaş Tolga Işık’ın programında kullandığı “Deprem sonrası Hatay başkan hakkında ne düşünüyorsa o karara uymak zorundayız” şeklindeki sözlerinin hatırlatılması üzerine şunları belirtti:

“Doğru. O yayın yapıldığı sırada “Ben Hatay’ın mesajını doğru alacağız, vatandaşa rağmen yapmayacağız” (demiştim.) Anket yaptık o yüzden. Ankette kaç kişilerle farklı farklı sorduk. Her seferinde CHP’nin gösterebileceği, en çok oy alan aday o oluyor.”

Depremdeki can kaybından Savaş’ın sorumluluğunun olduğu eleştirilerine de yanıt veren CHP lideri, “Deprem meselesinde nasıl bir sorumluluğu var, onu bilmiyorum. Ben Hataylılara sordum. Sonuçta kaybetmek üzere bir şey yapamam ki. Beş birim oy çıkıyorsa, üç birim çıkanı koysan seçimi kesin kaybedeceksin. Burada Lütfü Savaş kesin kazanıyor gibi görünmüyor ama kazanabileceği görüşü çıkıyor” dedi.

DEM PARTİ GÖRÜŞMESİ

DEM Parti’yle görüşmesi hakkında konuşan Özgür Özel, “Onlar ‘Kent uzlaşısına uygun adaylar gösterirseniz biz de kent uzlaşısını sağlarız’ diyorlar. Onun dışında ortak bir isim belirleme, heyetler halinde çalışma diye bir şey yok” dedi

ERDAL BEŞİKÇİOĞLU’NUN ADAYLIĞI

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde oyuncu Erdal Beşikçioğlu’nun aday gösterilmesine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın itiraz ettiği ileri sürülmüştü. Burada bir krizin çıktığı söylentileri hakkında konuşan Özel, “Orada kriz yok ki. Hatta bugün Etimesgut’ta gençlerde, sosyal medya ve Facebook’ta en çok konuşulan konu bu ve çok olumlu ölçüyoruz. Gösterildiği gibi büyük bir kriz yok. Mansur Başkan da ilk duyduğunda olumlu karşılamıştı. Kriz yok, adayımız belli” dedi.

BÜYÜKERŞEN’İN SÖZLERİNE YANIT

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’in “Benim 25 yıllık icraatım ortada. Ankete girdim. Bu beni biraz kırdı” ifadelerine yanıt veren Özel, şunları belirtti:

“Anket çok genel, bütün belediyelerde yaptım. Anket hoca için değil, benim için yapılıyor. Beni yönlendirsin diye. Hocayı ankete sokmadım. Eskişehirli seçmen ne diyor, onu dinlemek için anket yaptım. Ayrıca ankette hocadan memnuniyet çok yüksek çıktı ama değişim nesli ile de ilgili, yeni bir başkan adayı ile ilgili yoğun talep çıktı. Ben hocaya, ‘Gelin bir eliniz Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nde olsun, bir eliniz Genel Merkez’de olsun’ dedim. Deneyimlerinden yararlanacağız ama rutin ve yorucu işleri başkaları yapacak. Biz hocanın deneyimlerinden yararlanacağız. Bence çok daha doğru bir sistem.”