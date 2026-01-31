Özgür Özel’den MHP’li Yıldız’a: “Geliyordu, gelemedi; yazı yolluyordu, yollayamadı. Olsaydı çok kıymetli olacaktı”

CHP tarafından İstanbul Kongre Merkezi’nde Toplumsal Barış ve Demokrasi Konferansı düzenlendi. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyelerinin davet edildiği programa AKP ve MHP’den temsilci katılmadı. Program, yerine kayyum atanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın tutuklu bulunduğu Silivri’den gönderdiği mesajı CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in okumasıyla başladı. CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da Silivri’den yapay zeka yoluyla sesi ve görüntüsü canlandırılarak seslendi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in açılış konuşmasının ardından panellere geçildi.Özel, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'a göndermede bulunarak “Bugün burada çok kıymetli bir hazirun vardı. Çok daha iyisini gönül istiyor. Örneğin Milliyetçi Hareket Partisi Sayın Genel Başkan Yardımcısı son ana kadar geliyordu, gelemedi; bir yazı yolluyordu, yollayamadı. Olsaydı çok kıymetli olacaktı” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından paneller, görüntü alınması dışında gazeteciler tarafından takip edildi. "Yurtta Barış, Dünyada Barış: Ulusal, Bölgesel, Küresel Bakış” konulu moderatörlüğünü Prof. Dr. Mesut Yeğen'in yaptığı ilk panelde, Oxford Üniversitesi’nden Galip Dalay, Ottawa Dialogue Araştırma Direktörü ve Bilkent Üniversitesi’nden Doç. Dr. Esra Çuhadar, İnsani Yardım Vakfı (İHH) Mütevelli Başkanvekili Hüseyin Oruç ve İmralı Heyeti üyesi, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Prof. Dr. Mithat Sancar konuşmacı olarak yer aldı.

ÇÖZÜM KOMİSYONU ÜYELERİ, GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİNDE BULUNDU

“Demokratik Geleceğin İnşası: Yurttaş İradesi, Eşitlik, Kapsayıcılık” panelini CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu yönetirken konuşmacılar DEM Parti Antalya Milletvekili Saruhan Oluç, Yeni Yol Grup Başkanı Bülent Kaya, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin ve Emek Partisi Genel Başkan Yardımcısı İskender Bayhan oldu. Özel konuk olarak videoyla konferansa eski İrlanda Dışişleri Bakanı Dermot Ahern seslendikten sonra öğle yemeği için ara verildi.

EKONOMİDEN VE AKADEMİ DÜNYASINDAN İSİMLER KONUŞTU

CHP Genel Başkan Yardımcısı Serkan Özcan’ın moderatörlüğünü yaptığı “Toplumsal Barışın Sosyoekonomik Zemini: Kapsayıcı Kalkınma” panelinde iktisat tarihçisi Prof. Dr. Şevket Pamuk, Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Reyhan Aktar, Diyarbakır Ticaret Odası Başkanı Mehmet Kaya ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) Direktörü Güven Sak görüşlerini aktardı. “Barışı Toplumda Yeniden Kurmak” konulu son panelde, aynı zamanda konferansın hazırlanmasını koordine eden isimler arasında yer alan CHP Parti Meclisi Üyesi Emine Uçak Erdoğan yaptı. Yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, sosyolog Prof. Dr. Yakın Ertürk, Barış Akademisyeni Prof. Dr. Melek Göregenli ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nden Prof. Dr. Besime Şen çözüm önerilerini dile getirdi.

“SONUÇ BİLDİRGESİ KIYMETLİ OLACAK”

Panellerin tümünü dinleyen CHP lideri Özel, kapanış ve teşekkür konuşması yaptı. Konuşmaların tamamını not ve kayıt altına aldıklarını belirten Özel, şunları söyledi:

“Bu konferansın bir sonuç bildirgesi, bir raporunun olması hem bugünlerde yürüyen sürece katkısı açısından hem de tarihe bir not düşmek açısından son derece kıymetli olacaktır. Bugün burada çok kıymetli bir hazirun vardı. Çok daha iyisini gönül istiyor. Örneğin Milliyetçi Hareket Partisi Sayın Genel Başkan Yardımcısı (Feti Yıldız) son ana kadar geliyordu, gelemedi; bir yazı yolluyordu, yollayamadı. Olsaydı çok kıymetli olacaktı. Sağlık durumlarından, özel mazeretlerden olmayan katılımlar üzdü bizi. Çok daha iyisi olabilirdi ama mevcut katılım o kadar kıymetli ki Meclis’te bir arada oturanların, bazen tartışanların, ters düşenlerin bugün barış umudu için bir araya gelmiş olması, irade koymaları çok kıymetliydi. Bugün de bütün programlar Emine (Uçak Erdoğan) Hanım’ın, bütün ekibin üstün gayretleriyle tam zamanında, sarkmadan, sıkmadan, kimsenin hesabını kitabını bozmadan tamamlandı. Bu çok önemli.

“BUGÜN BİR ADIM ATTIK”

Ben eminim ki zaman konusundaki bu hassasiyet konferansın sonuç bildirgesine, raporuna da yansıyacak. Çünkü bu kadar emek verilmiş ve her kuralına uyulmuş bir konferansın -hiç şüphe yok- raporu da o ölçüde iyi olacaktır. Biz bugün bir adım attık. Belki sürecin ortasında bir yerde bir başlangıç daha yaptık. Çok klasiktir ama daha iyisini duymadığım için bunu söyleyerek tamamlayacağım. Elbette bir çiçek açtı diye bahar gelmez ama her baharın başlangıcı bir çiçeğin açmasıyla başlar. Değerli hocamın ve söyleyen söylemeyen herkesin CHP’yi eleştirme hakkını saklı tutmalarındaki nezaketi de görerek bunun bir çiçek ve çok çiçek ve bahar olarak sonlanmasını ümit ediyorum. Emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum.”