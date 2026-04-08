Özgür Özel’den Mircea Lucescu için taziye mektubu

CHP Basın Birimi, Genel Başkan Özgür Özel’in, Rumen teknik direktör Mircea Lucescu’nun ölümü nedeniyle Romanya’nın Ankara Büyükelçiliği’ne taziye mektubu ilettiğini açıkladı.

Büyükelçi Stefan Alexandru Tinca’ya gönderilen mektupta Özel, Lucescu’nun ölüm haberini büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirterek, ailesine ve Romanya halkına başsağlığı dileklerini iletti.

"SPOR TARİHİNE DAMGA VURDU"

Özel, mesajında Lucescu’nun yalnızca başarılı bir teknik direktör değil, aynı zamanda spor tarihine damga vurmuş özel bir figür olduğunu vurguladı.

Deneyimli teknik adamın hayatı boyunca sergilediği disiplin, özveri ve vizyonla hem futbolcu hem de teknik direktör olarak kalıcı bir miras bıraktığını ifade etti.

Lucescu’nun başarılarının Romanya sınırlarını aşarak uluslararası alanda takdir topladığına dikkat çeken Özel, onun futbolu sadece bir spor dalı olarak değil, halklar arasında dostluk ve anlayışı güçlendiren bir araç olarak gördüğünü belirtti.

Açıklamada ayrıca, Lucescu’nun Türkiye’de yalnızca saygı duyulan bir spor insanı değil, aynı zamanda içtenlikle benimsenmiş bir isim olduğunun altı çizildi.

Özel, tecrübeli teknik adamın hem sportif başarıları hem de insanlar arasında kurduğu samimi bağlarla hatırlanacağını ifade ederek Romanya halkına taziyelerini iletti.