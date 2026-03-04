Özgür Özel’den Pedro Sanchez’e destek mektubu

CHP Genel Başkanı ve Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcısı Özgür Özel, İspanya Başbakanı ve Sosyalist Enternasyonal Başkanı Pedro Sanchez’e, ülkesinin ABD-İsrail ve İran arasında süren savaştaki tutumuna ilişkin destek mektubu yazdı.

"İran rejiminin baskıcı ve antidemokratik politikalarını onaylamasak da İran'ın ve bölgemizin geleceğinin yalnızca burada yaşayan halklar tarafından belirlenebileceğini vurgulamak isteriz. Bölgemizin güvenliği ve istikrarı Türkiye için hayati önem taşımaktadır" diyen Özel’in Sanchez’e mektubu şöyle:

"Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının tetiklediği gelişmeleri yakından takip ediyoruz. CHP olarak bu gelişmelere ilişkin tutumumuz açıktır. Uluslararası hukuku hiçe sayarak komşumuz İran'a yönelik saldırılara karşı çıkıyor ve zaten kırılgan olan bölgemizi daha geniş bir savaşa sürükleme riski taşıyan her türlü eylemi reddediyoruz.

Partimiz, Orta Doğu'nun daha fazla savaşa veya askeri müdahaleye tahammülü olmadığına inanmaktadır. Uluslararası hukuku hiçe sayan, sivil hayatları tehdit eden veya güç kullanarak siyasi sonuçlar dayatmaya çalışan yaklaşımları reddediyoruz. İran rejiminin baskıcı ve antidemokratik politikalarını onaylamasak da İran'ın ve bölgemizin geleceğinin yalnızca burada yaşayan halklar tarafından belirlenebileceğini vurgulamak isteriz. Bölgemizin güvenliği ve istikrarı Türkiye için hayati önem taşımaktadır. Bu nedenle tüm tarafları itidal göstermeye, askeri eylemleri durdurmaya ve gecikmeden diplomasi ve müzakerelere dönmeye çağırıyoruz.

"SERGİLEDİĞİNİZ TUTUM, SORUMLU LİDERLİK ÖRNEĞİ TEŞKİL ETMEKTEDİR"

Bu bağlamda, Başkan Donald Trump'ın İspanya'ya yönelik son açıklamalarını dikkatle izledik. İhtiyatlılığı ve uluslararası hukuku savunan bir müttefike karşı kamuoyuna açık bir şekilde ekonomik misilleme tehdidinde bulunmak hem üzücü hem de yanlış bir tutumdur. Böylesi bir baskıya karşı sergilediğiniz kararlı ve ilkeli tutum, en çok ihtiyaç duyulan bir anda sorumlu liderlik örneği teşkil etmektedir.

"İSPANYA'NIN ORTADOĞU KONUSUNDAKİ TUTUMU YAPICI BİR SES OLUŞTURMAKTADIR"

Mevcut krizdeki tutumunuz, hükümetinizin Gazze savaşı sırasında sergilediği yaklaşımın tutarlılığını da yansıtmaktadır. Uluslararası insani hukuka, sivillerin korunmasına ve adil ve sürdürülebilir bir barışın sağlanmasına verdiğiniz açık önem, o dönemde de önemli bir örnek teşkil etmiştir. Bu daha geniş anlamda, diplomasi, adalet ve uluslararası hukuku merkeze alan İspanya'nın Orta Doğu konusundaki ilkeli tutumu, uluslararası toplum içinde önemli ve yapıcı bir ses oluşturmaktadır.

"YANINIZDA OLDUĞUMUZDAN EMİN OLABİLİRSİNİZ"

Ayrıca, öncülüğünüzün sadece İspanya Başbakanı olarak değil, Sosyalist Enternasyonal Başkanı olarak da özel bir öneme sahip olduğunu vurgulamak isterim. Uluslararası ilerici hareketin barış, çok taraflılık ve uluslararası hukuka saygı için kararlı bir şekilde durması gereken bir dönemde, ortak siyasi ailemiz içindeki sesiniz değerli bir rehberlik sağlamaktadır. Bu ilkeleri korumak ve izlediğiniz sorumluluk yolunu desteklemek konusunda sizin yanınızda olduğumuzdan emin olabilirsiniz. Sıcak selamlar ve dayanışma duygularımla."