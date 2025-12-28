Özgür Özel’den Roboski Katliamı paylaşımı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 28 Aralık 2011’de Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Roboski’de savaş uçaklarının bombardımanı sonucu 19’u çocuk 34 yurttaşın yaşamını yitirdiği katliamla ilgili paylaşım yaptı.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan CHP lideri Özgür Özel, şunları kaydetti:

"Şırnak Uludere-Roboski’de 14 yıl önce bombalanarak öldürülen 34 sivil yurttaşımızı rahmetle anıyorum. Acının ve gözyaşının dili, dini, ırkı olmaz. Her acı hep birlikte Türkiye’nin acısıdır.

Hüznümüz de sevincimiz de ortaktır. Hala sorumluları korunan bu katliam Türkiye’nin yakın tarihinde bir utanç olarak duruyor. Biz, mağdurların yanında olmaya devam edeceğiz. Bu ülkeye hep birlikte adaleti getireceğiz."