Özgür Özel’den yanan prefabrik evde hayatını kaybeden çocuklar için mesaj

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Hatay Samandağ’da depremzede bir ailenin yaşadığı prefabrik evde çıkan yangında evlatlarımız İsacan ve Doğa’yı kaybettik bugün. Tayyip Erdoğan muhalefete hakaretler edip aday tanıtırken, deprem bölgelerinde yaşanan dram tam da bu. İktidar unutsa da biz unutmayacağız, susmayacağız. Deprem bölgelerindeki vatandaşlarımızın insanca, onurlu yaşama hakkına sahip çıkacağız” dedi.

Siyaset 07.01.2024 22:38 Giriş: 07.01.2024 22:38

Güncelleme: 07.01.2024 22:41 Kaynak: Haber Merkezi

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Hatay’ın Samandağ ilçesinde depremzede bir ailenin yaşadığı prefabrik evde bugün yangın çıktı. Yangında 4 yaşındaki İsacan ve 1 yaşındaki kardeşi Doğa hayatını kaybetti. Hatay'da prefabrik evde yangın: 2 çocuk hayatını kaybetti CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Samandağ’da prefabrik evde yaşanan yangına ilişkin açıklama yaptı. Özel’in bu akşam X hesabından yaptığı açıklama şöyle: “Hatay Samandağ’da depremzede bir ailenin yaşadığı prefabrik evde çıkan yangında evlatlarımız İsacan ve Doğa’yı kaybettik bugün. Tayyip Erdoğan muhalefete hakaretler edip aday tanıtırken, deprem bölgelerinde yaşanan dram tam da bu. 11 aydır kaderine terk edilen, vaatlere rağmen barınma sorunu çözülmeyen yüzbinlerce insanımız, çadırlarda, konteyner kentlerde, prefabrik evlerde hayata tutunmaya çalışıyor. İktidar unutsa da biz unutmayacağız, susmayacağız. Deprem bölgelerindeki vatandaşlarımızın insanca, onurlu yaşama hakkına sahip çıkacağız.”