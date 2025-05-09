Özgür Özel’den Yılmaz Özdil’e yanıt: O geri vitesi yedirirler adama

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil Sözcü TV'de kendisi hakkında kullandığı ifadelere tepki gösterdi.

Yılmaz Özdil, Özel'in Sırrı Süreyya Önder için AKM'de düzenlenen törenin çıkışında saldırıya uğramasına ilişkin, "CHP Genel Başkanı armut gibi geziyor" demişti. Bir güvenlik zafiyetinden söz edilemeyeceğini de savunan Özdil, parti liderlerinin kalabalıklar içinde 'rüzgar yapmak' için yürümeyi sevdiğini ifade etmişti. Yılmaz Özdil, Özel'in saldırıdan hemen sonraki sözleri için de "Özgür Özel geri vites mi yapıyor?" diye sormuştu.

"O GERİ VİTESİ YEDİRİRLER"

Dün Sözcü TV'de çıktığı programda Özdil'in sözlerine tepki gösteren Özel, şunları söyledi:

"Bir cenaze töreni çıkışında saldırıya uğruyorum. Aynı gün kızımın evi, adresi verilerek hedef gösteriliyor. Her şeyi çok bilen çok kahraman abi geri vitesi mi diyor? O geri vitesi yedirirler adama. Geri vites yapacak Özgür Özel böyle mi konuşur? Onu yayınlayan kuruluşun yayın politikasını da bir yere çerçevelemek lazım. Uyarırsın ya bir şey söylersin. Eeğer o çatı, o yorumcunun ana muhalefet liderine kendi taktığı lakapla seslenmesine izin veriyorsa onu da tartışacağız."

Yılmaz Özdil'in tartışmalara yol açan sözleri kullandığı yayını da sunan İpek Özbey, "Siz ne kadar mücadele ediyorsanız bu kurum da o kadar mücadele ediyor" derken Özel ise "Kanalın mücadele etme zorunluluğu yok. Yayın yapma mesuliyeti var" şeklinde yanıt verdi.

"AŞKIMIZ SEBEPSİZ DEĞİL"

Sosyal medya hesabından Özel'in konuşmalarından bahseden Yılmaz Özdil ise "Özgür Özel, Sözcü televizyonunda beni ne kadar çok sevdiğini anlatmış sanırım, dışardayım izleyemedim, unuttuğu şu var, benim onu niye bu kadar çok sevdiğimin -toplumun bilmediği ama illa ki öğreneceği- sebepler var, aşkımız sebepsiz değil yani" dedi.