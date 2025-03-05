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Özgür Özel’e Avrupa Birliği Konseyi’ne hazırlık toplantısı daveti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avrupa Sosyalist Partisi'nin çağrısıyla düzenlenen, Avrupa Birliği Konseyi'ne hazırlık toplantısına davet edildi. Özel yarın Brüksel'de dünyadan liderlerin katılımıyla düzenlenecek toplantıya katılacak.

Güncel
  • 05.03.2025 23:48
  • Giriş: 05.03.2025 23:48
  • Güncelleme: 05.03.2025 23:50
Kaynak: ANKA
Özgür Özel’e Avrupa Birliği Konseyi’ne hazırlık toplantısı daveti
ANKA

Belçika temasları kapsamında Brüksel'de olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avrupa Sosyalist Partisi'nin (PES) çağrısıyla düzenlenen Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa ile sosyal demokrat liderler, devlet başkanları, başbakanlar, başbakan yardımcılarının katılacağı Avrupa Birliği Konseyi'ne hazırlık toplantısına davet edildi.

Toplantı, yarın Türkiye saatiyle 12.30’da yapılacak.

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