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Özgür Özel’e ‘kirvelik’ teklifi

Adıyaman'da CHP lideri Özgür Özel'in yanına gelen bir yurttaş, "Torunumun sünneti var, kirve olur musunuz?" diye sordu. Özel ise "Bakalım, yapalım" şeklinde yanıt verdi.

Güncel
  • 05.02.2025 13:03
  • Giriş: 05.02.2025 13:03
  • Güncelleme: 05.02.2025 13:14
Kaynak: Haber Merkezi
Özgür Özel’e ‘kirvelik’ teklifi
Fotoğraf: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'e Adıyaman'da karşılaştığı bir yurttaş 'kirvelilk' teklif etti.

Adıyaman'daki temasları sırasında basın mensuplarının sorularını cevaplayan CHP liderinin yanına yaklaşan bir kadın, "Torunumun sünneti var, kirve olur musunuz?" diye sordu.

Kadın, sünnetin nerede ve ne zaman olacağını soran Özel'e "Ne zaman isterseniz, saat kaçta derseniz" şeklinde cevap verdi.

Özel ise gülümseyerek, "Bakalım, yapalım" sözleriyle yanıt verdi.

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