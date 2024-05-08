Özgür Özel’e şaibeli misafir: CHP lideri açıklama yaptı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, muhaliflere yönelik saldırgan tutumuyla bilinen ve kamuoyu tarafından “troll” olarak tanımlanan eski Yeni Şafak çalışanı Taha Hüseyin Karagöz’ü ağırladı. Görüşmeyi, “Siyasette ortamı yumuşatacak adımların yenilerini planlıyor” ifadeleriyle duyuran Karagöz, BirGün başta olmak üzere 6 yaşındaki kız çocuğunun evlendirilmesini gündeme getiren medya organlarını ve konuyu eleştiren yurttaşları İslam düşmanlığıyla suçlamış, İBB’de “terörist” çalıştığına dair paylaşımlar yapmıştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise yaptığı açıklamada, "Siyasilere uğrarken bizim odamıza da uğradı ve o sırada nikah davetiyesi bıraktı" ifadelerini kullandı.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, muhalefete yönelik iftiraları ve AKP'ye yakınlığıyla bilinen Taha Hüseyin Karagöz’le bir araya geldi.

Görüşme, Karagöz tarafından kamuoyuna duyuruldu. X hesabından paylaşım yapan Karagöz, “Ankara’daki son durağım CHP lideri Sayın Özgür Özel oldu. Yine kibar ve samimi bir ev sahibiydi. Siyasette ortamı yumuşatacak adımların yenilerini planlıyor. Sadece görüşmek bağlamında değil, sahiplenmeyi de katıyor. Türk politikası adına umut verici gelişmeler doğrusu” ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN AÇIKLAMA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Taha Hüseyin Karagöz ile görşümesine ilişkin açıklama yaptı.

halktv.com.tr yazarı İsmail Küçükkaya'ya konuşan Özel, "Daha evvel bize söz hakkı tanımış bir isimdi. Ve dün başka siyasilere uğramış; siyasilere uğrarken bizim odamıza da uğradı ve o sırada nikah davetiyesi bıraktı. Kapımıza gelmiş, bu kişiye kabul etmemek olmaz. Ayrıca geçmişte bazı televizyon programlarına katıldığım için böyle bir durum da oluşmuştu" ifadelerini kullandı.

Özel, şunları söyledi: "Seveni var, sevmeyeni var. Bizim mahallede makbul bir isim olmayabilir ama bu yerel seçim öncesinde başka pek çok CHP'li belediye başkanını yayınlarına aldı. Ben bunu da dikkate almıştım."

MUHALEFETİ HEDEF ALMIŞTI

Muhalefet aleyhine yaptığı algı çalışmalarıyla bilinen eski Yeni Şafak çalışanı Karagöz, Aralık 2022’de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu eşi Dilek İmamoğlu ile bir restoranda yemek yedikleri görüntüleri paylaşarak hedef almıştı.

Karagöz, son yıllarda birçok defa ‘İBB’de teröristlerin çalıştığına’ dair yalanlanan iddialar ortaya atmıştı.

İSTİSMARA ARKA ÇIKTI

Bunun yanı sıra Karagöz, BirGün’ün ortaya çıkardığı İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in 6 yaşındaki kızını ‘evlendirmesi’ni anlatan haberi de hedef tahtasına oturtmuştu. Yusuf Ziya Gümüşel’e sahip çıkan Karagöz, “İslam ve Müslümanlığa saldırıldığını” öne sürmüştü.

Kamuoyunun “troll” olarak tanımladığı Karagöz ayrıca, 6 Şubat depremlerinde ailesinden 23 kişiyi kaybettiğini söyleyen yurttaşı, 2019 yerel seçimlerinde Şişli ve İBB’nin CHP’li adaylarının seçim kampanyalarını yürüttüğü gerekçesiyle itibarsızlaştırmaya çalışmıştı.