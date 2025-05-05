Özgür Özel’e yapılan saldırı İzmir'de protesto edildi

İzmir’de CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e, DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in cenaze töreni çıkışında yapılan saldırıya tepki gösterildi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanlığı tarafından Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde düzenlenen basın açıklamasına, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, TMMOB İKK Sekreteri Aykut Akdemir, İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Nuri Seha Yüksel, DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, TÜRK-İŞ Bölge Temsilcisi Hayrettin Çakmak, CHP’li ilçe belediye başkanları, partililer ve vatandaşlar katıldı. Basın açıklamasında “Susmuyoruz, korkmuyoruz itaat etmiyoruz” ve “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz” sloganları atıldı.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, "Bugün burada sadece bir şahsa yönelik saldırıyı değil çok daha derin bir karanlığın dışa vurumunu konuşmak zorundayız. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’e Sırrı Süreyya Önder’in cenazesinde yapılan saldırı bir kişiye veya bir partinin liderine değil, milletin iradesine, siyasetin onuruna, toplumsal barışımıza yapılmıştır. Bu alçak girişim sadece provoke edilmiş bir eylem değildir. Bu saldırı, siyaseti zorbalıkla dizayn etme arzusunu, demokrasiyi tahakküm altına alma niyetinde olan bir düşüncenin tezahürüdür” dedi.

“Bu filmi daha önce gördük” diyen Tanal, “Daha önce Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na Çubuk’ta linç edilmek istenilerek yapılan saldırı vardı. ‘Kontrollü öfke’ diye geçiştirdiler. O gün susanlar bugün bu saldırının zeminini döşeyenlerdir. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, halkın iradesiyle seçilmiş Cumhuriyet Halk Partisi’nin lideridir. Ona yapılan saldırı, Cumhuriyet’e, anayasaya, toplumun vicdanına, demokrasiye yapılmıştır” ifadelerini kullandı.

Tanal, “Burada hem siyasi, hem hukuki olarak çağrımız şudur: Bu saldırının arkasında kim varsa azmettirenle birlikte yargı önüne çıkarılmalıdır. Gözaltına alınan failin kimliği kadar, onu cesaretlendiren, arkasında duran ‘vur’ diyen karanlık odaklar da ortaya çıkarılmalıdır” dedi.

"DURUŞUNDAN BİR ADIM GERİ ADIM ATMAZ"

CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan da “Sayın Özgür Özel’i bilen bilir. Bilmeyen kendi gibi bilir. Özgür Özel birileri istiyor diye sözünden bir kelime eksiltmez. Duruşundan bir adım geri atmaz. Muktedirlerin önünde diz çökmez. Baş verir, baş eğmez. Çünkü o Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün koltuğunda oturuyor” ifadelerini kullandı. Arslan, “Cumhuriyet Halk Partisi iki satır dilekçeyle avukatlık bürolarında kurulmuş bir siyasi parti değildir. Kuvayi Milliye ruhuyla savaş meydanlarında kan ve gözyaşıyla kurulmuştur” dedi.

"SALDIRI, TÜRKİYE’NİN GELECEĞİNE YAPILMIŞTIR"

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ise yaptığı açıklamada, “Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, karanlık bir zihniyetin taşıyıcısı olan bir suç makinesi tarafından alçakça saldırıya uğramıştır. Bu saldırı şahsi bir saldırı değil, siyasi bir amaca hizmet etmektedir. Bu saldırı; milletin iradesine, halkın umuduna, Türkiye’nin geleceğine yapılmıştır” dedi.

Aslanoğlu, “Bu saldırı, ülkeyi yıllardır öfkeyle yönetenlerin, insanları kutuplaştıran, karşı karşıya getiren ve her eleştireni düşmanlaştıran bir anlayışın ürünüdür. Her fırsatta ‘ya bendensin ya düşmansın’ diyen bir dilin sonucudur” ifadesini kullandı.

“Biz kardeşlik kazanacak dedikçe, onlar saldırttılar. Biz demokrasi kazanacak dedikçe, onlar karanlığı örgütlediler” diyen Aslanoğlu, “Ama unutmasınlar: Korkuyu yenecek olan halktır. Nefreti yenecek olan sevgidir. Ve baskıyı yenecek olan örgütlü halkın gücüdür” şeklinde konuştu.

Aslanoğlu, “Bu ülkeye yeniden umudu getirecek olan bizleriz. Çünkü biz bu ülkenin geleceğiyiz. Çünkü biz umudu büyütmeye, memleketi bu zorbalıktan kurtarmaya yeminliyiz. Bu yüzden diyoruz ki kurtuluş irademizde, iktidar milletimizdedir. Yaşasın milletin iradesi. Yaşasın demokrasi mücadelemiz. Yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi” sözleriyle açıklamasını sonlandırdı.