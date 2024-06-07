Özgür Özel’in ajandası kabarık

Erdoğan, 11 Haziran’da CHP Genel Merkezi’nde CHP Lideri Özel ile görüşecek. Özel’in, Erdoğan’a sunacağı dosyada Gezi tutukluları, yüksek yargı kararları, Şenyaşar Ailesi, asgari ücretli ve emekli için ara zam talebi olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın CHP Genel Merkezi’ne yapacağı iade-i ziyaretin tarihi belli oldu. Erdoğan ile CHP Lideri Özgür Özel’in 11 Haziran Salı günü görüşeceği açıklandı. Tarihin netleşmesinin ardından gözler, zirvenin gündemine çevrildi. Türkiye’deki ekonomik krizin neden olduğu sorunlar başta olmak üzere, Özel’in dosyasında Gezi Davası tutukluları, belediyelere kayyum atamaları ve Şenyaşar Ailesi’nin de olacağı bildirildi.

SOMUT ADIM TALEBİ

18 yıl sonra ilk defa CHP Genel Merkezi’ne gidecek olan Erdoğan’ın iade-i ziyaretine ilişkin CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Gezi Davası tutukluları taraflar arasındaki zirvenin önemli gündem başlıkları arasında yer alıyor. Özel, Erdoğan’a hukuksuz şekilde içeride tutulduklarını belirttiği Gezi Davası tutuklularıyla ilgili AYM ve AİHM kararlarına uyulması gerektiğini iletecek. Emekli kuvvet komutanlarına yönelik salıverilme kararını iyi niyetli bulduklarını ifade edeceği belirtilen Özel, hukuksuzlukların çözümüne yönelik daha fazla somut adım atılması gerektiğini söyleyecek.

ŞENYAŞAR AİLESİ

CHP Lideri Özel’in dosyasında Şenyaşar Ailesi de yer alacak. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde 14 Haziran 2018 tarihinde eski AKP milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın koruma ve yakınları tarafından eşi ve iki oğlu öldürülen Emine Şenyaşar’ın, adalet arayışını, görüşmede gündeme getirecek.

Kobani Davası kararları, Yargıtay seçiminde yaşanan tartışmalar, Hakkari Belediyesi’ne kayyum atanması ve Sinan Ateş cinayeti üzerinden emniyette yaşanan kriz de Özel’in dosyasında yer alacak. Yargıya siyasi müdahale ve sert söylemler ile kutuplaştırma ısrarının Türkiye’ye zarar vereceğini ifade etmesi beklenen Özel, somut adımların atılarak siyasetteki gerilimin azaltılması gerektiğini vurgulayacak. Emeklilerin insanca koşullarda yaşayabilmelerine olanak sağlayacak düzeyde bir zam yapılması ve asgari ücretin de arttırılması gerektiği Erdoğan’a anlatılacak.

Zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, CHP Lideri Özgür Özel’e ise Emekli Büyükelçi ve CHP Milletvekili Namık Tan eşlik edecek.

ERKEN SEÇİME HALK KARAR VERİR

CHP Genel Başkan Özgür Özel, partisinin genel merkezinde, BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş ile görüşmesinin ardından, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erken seçime ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine Özel, daha önce belirttiği görüşlerinde değişiklik olmadığını ifade ederek, "Siyasette erken seçim konuşmanın mayına basmak olduğunu düşünmüyoruz. Biz bir erken seçim çağrısı yapmıyoruz. Erken seçim kararını millet verir” dedi. Özel, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, yumuşama sürecine ilişkin ‘Kırmızı çizgilerimiz var.’ demişti. Görüşmede özel bir başlık olacak mı? Nasıl bir görüşme olacak?" sorusuna, "Biz zaten bir yumuşamadan bahsetmiyoruz. Vatandaşın canı bu kadar burnundayken muhalefeti yumuşatacağımızı kimse beklemesin” karşılığını verdi.

Özel, "Hakkari’yle ilgili Cumhurbaşkanı, ‘Yargı burada kanunu değil, hukuku konuşturmuştur’ dedi. Bu ifadeyi nasıl yorumluyorsunuz? Seçim öncesi AKP ile DEM Parti arasında bir kayyum görüşmesi olmuş olabileceğini düşünüyor musunuz?" sorusuna karşılık, şahit olmadığı, bilgisinin bulunmadığı hiçbir görüşmeyle ilgili bir teorilerin peşine takılıp da değerlendirme yapmadığını söyledi.