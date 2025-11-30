Özgür Özel’in anahtar listesi: 31 yeni isim

CHP, mevcut Parti Meclisi’ndeki 49 ismi koruyacak. CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Özel’in anahtar listesi 31 isim ile güçlendirilecek.

Anahtar listede, ekonomi kadrosuna büyük bir kontenjan ayrılacak. Buna göre, Güldem Atabay, Ozan Bingöl, Emre Kartaloğlu, Kerim Rota, Oya Ünlü Kızıl ve Serkan Özcan, CHP Lideri Özgür Özel’in anahtar listesinde yer alacak.

Özel’in anahtar listesinin, “Hukuk ve adalet” tarafına isi üç yeni isim eklenecek. Bu isimlerin arasında Prof. Dr. Şule Özsoy Boyunsuz, İlhan Cihaner ve Zeynel Emre de olacak.

CHP yönetimindeki sağlıkçı kadrolara, mevcut kadrolarda yer alan doktor ve eczacıların yanı sıra yeni şu isimler eklenecek:

>>Murat Arslan – Türkiye Veteriner Hekimler Birliği 50. Dönem Başkanı

>> Nihat Dağ – Diş Hekimi

DIŞ POLİTİKA

Özel’in dış Politika kadrolarında ise Büyükelçi Ömer Kaya Türkmen ile Prof. Dr. Barış Övgün’e yer verilecek.

Anahtar listeye, Bihlun Tamaylıgil gibi tecrübeli isimlerin yanında, Cansel Çiftçi gibi genç ve yeni isimler de dahil edilecek.

Sanatçı Arif Sağ’ın oğlu Tolga Sağ ile partiye son dönemde katılan isimlerden İzmir Milletvekili Salih Uzun ve İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu isimleri de Özel’in anahtar listesine yazılacak.