Özgür Özel’in anahtar listesi belli oldu: 32 yeni isim

CHP, mevcut Parti Meclisi’ndeki 48 ismi koruyacak. Özel’in anahtar listesi 32 isim ile güçlendirilecek.

Anahtar listede, ekonomi kadrosuna büyük bir kontenjan ayrıldı. Buna göre, Güldem Atabay, Ozan Bingöl, Emre Kartaloğlu, Kerim Rota, Oya Ünlü Kızıl ve Serkan Özcan, CHP Lideri Özgür Özel’in anahtar listesinde yer aldı.

Özel’in anahtar listesinin, “Hukuk ve adalet” tarafına isi üç yeni isim eklendi. Bu isimlerin arasında Prof. Dr. Şule Özsoy Boyunsuz, İlhan Cihaner ve Zeynel Emre yer aldı.

İlhan Cihaner, Güldem Atabay, Serkan Özcan, Ozan Bingöl

CHP yönetimindeki sağlıkçı kadrolara, mevcut kadrolarda yer alan doktor ve eczacıların yanı sıra yeni şu isimler eklendi:

>>Murat Arslan – Türkiye Veteriner Hekimler Birliği 50. Dönem Başkanı

>> Nihat Dağ – Diş Hekimi

DIŞ POLİTİKA

Özel’in dış Politika kadrolarında ise Büyükelçi Ömer Kaya Türkmen ile Prof. Dr. Barış Övgün’e yer verildi.

Anahtar listeye, Bihlun Tamaylıgil gibi tecrübeli isimlerin yanında, Cansel Çiftçi gibi genç ve yeni isimler de dahil edildi.

Sanatçı Arif Sağ’ın oğlu Tolga Sağ ile partiye son dönemde katılan isimlerden İzmir Milletvekili Salih Uzun ve İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu isimleri de Özel’in anahtar listesine yazıldı.

12 İSİM YER ALMADI

Mevcut PM’de yer alıp, yeni dönemde Özel’in listesinden aday göstermeyen isimler şöyle:

• Yalçın Görgöz

• Ali Haydar Hakverdi

• Ali Haydar Fırat

• Baran Bozoğlu

• Berna Özgül

• Semra Dinçer

• Berkay Gezgin

• Niyazi Şen

• Özgür ceylan

• Hikmet Yalım Halıcı

• Mehmet Alkın Denizaslanı

• Şengül Yeşildal

ÖZGÜR ÖZEL'İN ANAHTAR LİSTESİNİN TAMAMI

Parti Meclisi

• Süreyya Öneş Derici

• Barış Övgün

• Turgay Özcan

• Suat Özçağdaş

• Tuğçe Hilal Özkan

• Engin Özkoç

• Uygar Parçal

• Evrim Rızvanoğlu

• Selin Sayek Böke

• Baran Seyhan

• Polat Şaroğlu

• Bihlul Tamaylıgil

• Namık Tan

• Mahmut Tanal

• Sezgin Tanrıkulu

• Gamze Taşcıer

• Canan Taşer

• Melisa Uğraş

• Salih Uzun

• Pınar Uzun Okakın

• İsmail Atakan Ünver

• Ozan Varal

• Necati Yağcı

• Deniz Yavuzyılmaz

• Emre Yılmaz

• Deniz Yücel

• Mahir Yüksel

• Gökan Zeybek

• Erhan Adem

• Zeliha Aksaz Şahbaz

• Nurhayat Altaca Kayışoğlu

• Cavit Arı

• Ednan Arslan

• Baki Aydöner

• Ensar Aytekin

• Murat Bakan

• Saniye Barut

• Yankı Bağcıoğlu

• Ozan Bingöl

• Burhanettin Bulut

• İlhan Cihaner

• Sercan Çığgın

• Gül Çiftci

• Cansel Çiftçi

• Nihat Dağ

• Gülşah Deniz Atalar

• Bedirhan Berk Doğru

• Zeynel Emre

• Hikmet Erbilgin

• Bahadır Erdem

• Asiye Ergül

• Ali Abbas Ertürk

• Ali Gökçek

• Gökçe Gökçen

• Kübra Gökdemir

• Volkan Memduh Gültekin

• Elif Leyla Gümüş

• Nazan Güneysu

• Ozan Işık

• Uğurcan İrak

• Özgür Karabat

• Ulaş Karasu

• Ecevit Keleş

• Sevgi Kılıç

• Berk Kılıç

• Sinem Kırçiçek

• Önder Kurnaz

• Burcu Mazıcıoğlu

• Aylin Nazlıaka

Yüksek Disiplin Kurulu

• Turan Taşkın Özer

• Yasemin Reçber

• Aliye Timisi Ersever

• Hümeyra Akkuş Sandıkcı

• Ayça Akpek Şenay

• Erbil Aydınlık

• Süleyman Bülbül

• Oğuzhan Cenan

• Aliye Coşar

• Deniz Çakır

• Aysemin Gülmez

• Remzi Kazmaz

• Erdoğan Kılıç

• Mezut Kırşanlı

• Ali Narin

Bilim Kurulu Üyeleri

• Serkan Özcan

• Şule Özsoy Boyunsuz

• Kerim Rota

• Tolga Sağ

• Ömer Kaya Türkmen

• Emine Uçak Erdoğan

• Oya Ünlü Kızıl

• Murat Arslan

• Güldem Atabay

• Emre Kartaloğlu