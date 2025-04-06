Özgür Özel’in anahtar listesi tamamlandı: Özel'den 10 isme çizik

Mustafa BİLDİRCİN

CHP Lideri Özgür Özel’in 21'inci Olağanüstü Kurultayı için çıkardığı anahtar liste belli oldu. Kasım 2023'te oluşturulan Parti Meclisi'ni büyük oranda koruyan Özel, dikkati çeken yeni isimleri listesine aldı. Özel, mevcut Parti Meclisi'ndeki 10 ismin ise üzerini çizdi.

Özel'in, CHP eski Grup Başkanvekili Engin Özkoç'a listesinde yer vermesi dikkati çekti.

LİSTEDE 10 DEĞİŞİKLİK

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 60 kişilik Parti Meclisi için oluşturduğu anahtar listede, mevcut yönetimdeki 10 kişiye yer verilmedi. Özel'in PM listesinde yer almayan isimlerden Müslim Sarı, Koza Yardımcı ve Orhan Sarıbal, Oğuz Kaan Salıcı'nın listesinde yer aldı.

Volkan Demir ve İlhan Uzgel de Özel'in anahtar listesine giremedi. Volkan Demir'in İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri olacağı için listeden çıkarıldığı belirtildi.

Mevcut PM'de olan ancak Özgür Özel'in yeni listesine giremeyen diğer isimler şöyle sıralandı:

İlhan Uzgel

Mehmet Tüm

Hüseyin Yaşar

Cem Aydın

Emin Umut Dikili

Erbil Aydınlık

Kasım 2023'te gerçekleştirilen kurultayda, "Muhalif" olarak adlandırılan ancak Özel'in anahtar listesine giren isimler ise şöyle kaydedildi:

Semra Dinçer

Ali Haydar Hakverdi

Saniye Bulut

Deniz Yavuzyılmaz

Aylin Nazlıaka

YENİ GELENLER

Kemal Kılıçdaroğlu'na Başdanışmanı olan emekli büyükelçi Namık Tan'ın, Özgür Özel'in Parti Meclisi listesine girdiği öğrenildi. Tan dışında listeye giren diğer yeni isimlerin ise şunlar olduğu belirtildi:

Burcu Mazıcıoğlu

Berna Özgül

Engin Özkoç

Uygar Parçal

Niyazi Şen

Namık Tan

Mahmut Tanal

Nurhayat Altaca kayışoğlu

Berkay Gezgin

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda Bilim Kurulu için sunduğu 12 kişilik liste: