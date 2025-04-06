Özgür Özel’in anahtar listesi tamamlandı: Özel'den 10 isme çizik
CHP lideri Özgür Özel, anahtar listesinde mevcut PM'deki 10 isme yer vermedi. Mevcut PM'deki İlhan Uzgel ve Mehmet Tüm, Özel'in anahtar listesinde yer almazken Namık Tan ve Engin Özkoç listeye yazıldı
Mustafa BİLDİRCİN
CHP Lideri Özgür Özel’in 21'inci Olağanüstü Kurultayı için çıkardığı anahtar liste belli oldu. Kasım 2023'te oluşturulan Parti Meclisi'ni büyük oranda koruyan Özel, dikkati çeken yeni isimleri listesine aldı. Özel, mevcut Parti Meclisi'ndeki 10 ismin ise üzerini çizdi.
Özel'in, CHP eski Grup Başkanvekili Engin Özkoç'a listesinde yer vermesi dikkati çekti.
LİSTEDE 10 DEĞİŞİKLİK
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 60 kişilik Parti Meclisi için oluşturduğu anahtar listede, mevcut yönetimdeki 10 kişiye yer verilmedi. Özel'in PM listesinde yer almayan isimlerden Müslim Sarı, Koza Yardımcı ve Orhan Sarıbal, Oğuz Kaan Salıcı'nın listesinde yer aldı.
Volkan Demir ve İlhan Uzgel de Özel'in anahtar listesine giremedi. Volkan Demir'in İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri olacağı için listeden çıkarıldığı belirtildi.
Mevcut PM'de olan ancak Özgür Özel'in yeni listesine giremeyen diğer isimler şöyle sıralandı:
İlhan Uzgel
Mehmet Tüm
Hüseyin Yaşar
Cem Aydın
Emin Umut Dikili
Erbil Aydınlık
Kasım 2023'te gerçekleştirilen kurultayda, "Muhalif" olarak adlandırılan ancak Özel'in anahtar listesine giren isimler ise şöyle kaydedildi:
Semra Dinçer
Ali Haydar Hakverdi
Saniye Bulut
Deniz Yavuzyılmaz
Aylin Nazlıaka
YENİ GELENLER
Kemal Kılıçdaroğlu'na Başdanışmanı olan emekli büyükelçi Namık Tan'ın, Özgür Özel'in Parti Meclisi listesine girdiği öğrenildi. Tan dışında listeye giren diğer yeni isimlerin ise şunlar olduğu belirtildi:
Burcu Mazıcıoğlu
Berna Özgül
Engin Özkoç
Uygar Parçal
Niyazi Şen
Namık Tan
Mahmut Tanal
Nurhayat Altaca kayışoğlu
Berkay Gezgin
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda Bilim Kurulu için sunduğu 12 kişilik liste: