Özgür Özel’in ateş püskürdüğü bilgi notunu AKP’li troll yazmış

İBB soruşturmaları kapsamında tutuklanan Taner Çetin hakkında iktidar medyasına gönderilen bilgi notunun AKP’li bir belediye çalışanı hazırlandığı ortaya çıktı. Tayyip Akyol isimli kişi daha önce İBB’de çalışmış, daha sonra da Bağcılar Belediyesi’ne geçmişti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik ‘mali soruşturma’ kapsamında 20 Mayıs Salı günü aralarında İBB Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin’in de olduğu 22 kişi gözaltına alındı.

Halk TV'de yer alan habere göre, Çetin’in gözaltına alınmasının hemen ardından iktidara yakın çok sayıda gazeteciye Çetin hakkında soruşturmaya konu bilgileri içeren bir bilgi notu iletildi. İletilen notun içeriğinde İBB personeli Ayşegül Karslı ile Çetin arasında ilişki olduğu ve bu sebeple ‘terfi aldığı’ iddia edilmişti. Aynı notta Karslı’nın başı açık ve başörtülü fotoğrafı da basına gönderilmiş, gönderilen fotoğraflar daha sonra sosyal medyadaki bir takım hesaplar tarafından kullanılmıştı.

BELGEDE DİJİTAL İMZASI VAR

CHP lideri Özgür Özel’in gündeme getirdiği ve tepki gösterdiği bilgi notunun kim tarafından hazırlandığı merak konusu oldu. Dolaşıma sokulan ‘Taner_Cetin_Hk’ isimli Word belgesinde Tayyip Akyol’un dijital imzasına ulaştı. Operasyondan dokuz gün önce 11 Mayıs günü 00:26’da oluşturulan belgedeki son değişiklik ise operasyondan bir gün önce, 19 Mayıs Pazartesi günü 19:15’te yapılmış. Belgenin yazarının Tayyip Akyol olduğu ifade edildi. Hazırlanan notun ise operasyon sabahında gazetecilere WhatsApp yolu ile gönderildiği öğrenildi.

2022 YILINDA İBB'DEN AYRILDI, 2024'TE BAĞCILAR'A GEÇTİ

Kamuoyu Tayyip Akyol’u Ayasofya açılışı sonrasında gündeme getirdiği iddialar ile tanıyor. Akyol, İBB Beyaz Masa biriminde 2017’den bu yana çalışan Tayyip Akyol, Ayasofya açılışına katıldığı için işten çıkarıldığını iddia ederek gündeme gelmişti. Akyol 2022 yılında İBB’den ayrıldıktan sonra 2024 yılı içinde AKP’li Bağcılar Belediyesi’nde işe başlamış. Linkedin hesabından bunu duyuran Akyol daha sonra ise paylaşım yapmadı. AKP’li Bağcılar Belediyesi’nin başkanı Abdullah Özdemir şubat ayında görevinden istifa ederek AKP’nin il başkanı olarak atanmıştı.

"CUMHURBAŞKANI'NIN UZAK MESAİ ARKADAŞI"

Akyol, İBB’de çalışırken Milliyet’in blogunda yazdığı yazılarda ise kendini şöyle tanımlıyor: “Genç bir Anestezist. İstanbul doğumlu. Aslen Erzurumlu. Cumhurbaşkanı’nın uzak mesai arkadaşı. Amatör Araştırmacı. Pür-i Pak bir nesil için gördüklerimi yazıyorum, duyduklarımı değil.”

Bağcılar Belediyesi’nde çalıştığını duyuran Akyol, sosyal medyada sık sık İmamoğlu ve CHP’yi hedef alan paylaşımlar yapıyor.

ÖZGÜR ÖZEL: DEDİKODUDAN BASIN BÜLTENİ HAZIRLADILAR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Hukuk ayaklar altına alınıyor. Antetsiz kağıda dedikodu basın bülteni yazıp göndermek nedir özel hayata dair! Terbiyesizliğin büyüğüdür bu. Hepsi yalan dolan. Gerçek olsa da kime ne!" diyerek tepkisini dile getirmişti.