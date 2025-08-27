Özgür Özel’in Beyoğlu mitinginde açıkladığı dosya için soruşturma başlatıldı

İstanbul Başsavcılığı, Özgür Özel'in Beyoğlu mitinginde açıkladığı dosyalar hakkında soruşturma başlattı.

Özel'in bahsettiği, tutuklu Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in masasında bıraktığı ve arama esnasında polislere tutanakla teslim edilen 'önceki dönem harcamaların' bulunduğu dosya hakkında soruşturma başlatıldı.

İstanbul Başsavcılığı'nın açıklaması şöyle:

“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan 2024/228233 sayılı soruşturma kapsamında tutuklanan İnan Güney’in makam odasında yapılan aramada emniyet mensuplarına teslim edilen ve Beyoğlu Belediyesince yapılan eski tarihli birtakım ihalelere ilişkin bilgiler ihtiva eden bilgi notu mahiyetindeki belgelere el konulmuş olup, evrakların muhteviyatlarının incelenmesi neticesinde anılan dosya kapsamı ile irtibatlı olmadığı anlaşıldığından, Cumhuriyet Başsavcılığımızca ayrı bir soruşturma numarası üzerinden işlemlere başlanmıştır.”

Özgür Özel bahsettiği dosya hakkında şunları söyledi:

"İnan başkan onların eline bir hediye paketi teslim etti. 3 dosya var.

1- AKP döneminde 550 liraya yapılan işi İnan başkan 72 liraya yaptırmış

2- AKP döneminde 600 liraya yapılan işi İnan başkan 90 liraya yaptırmış

3- AKP döneminde 11.5 milyona yapılan işi İnan başkan 1.5 milyona yaptırmış"