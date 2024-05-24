Özgür ruhumuz dört duvara sığmaz

Haber Merkezi

İstanbul’da 1 Mayıs kutlamalarında Saraçhane’den Taksim’e yürümek isteyenlere yönelik üçüncü dalga operasyonlarında gözaltına alınan 27 kişi hakkında tutuklama kararı verildi. Üç günlük gözaltı sürecinin ardından savcılığa çıkarılan 27 kişinin tamamı 9’ar kişilik gruplar halinde sulh ceza hâkimliklerine sevk edildi. Sevkin ardından 27 kişinin tamamı hakkında tutuklama kararı çıktı. Daha önce iki dalga halinde yapılan operasyonlarda gözaltına alınanlar arasında 50 kişi tutuklanmış, 4 kişi ise itiraz sonucu serbest bırakılmıştı.

1 Mayıs’ta Taksim’e yürümeye çalıştığı için tutuklananların sayısı 73’e yükseldi. İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçlerinin Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi önünde yaptığı açıklamada, ‘‘Haksız, keyfi ve hukuksuz’’ olarak nitelenen tutuklamalar eleştirildi. 1 Mayıs’ta ‘‘Taksim iradesine sahip çıkarak direndikleri için’’ tutuklananların serbest bırakılmalarını istendi. Tutuklamalara ilişkin SOL Parti’den yapılan açıklamada, “Tek adam rejimi zulümle ayakta duramayacak, mutlaka yenilecekler. Kendi suçlarını gizlemek isteyen iktidar, mücadelemizi asla teslim alamaz."