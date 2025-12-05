Özgür sinema mümkün

Yunis ALAÇAM

Uluslararası Savaş Karşıtı Film Festivali 5-6-7 Aralık arasında üç gün boyunca savaş karşıtı sinemanın örneklerine ev sahipliği yapacak. Bugün başlayacak olan festival Ankara, İstanbul, İzmir, Samsun, Urfa, Gazimağusa (Kıbrıs) ve Almanya’nın Winnenden kentinde eşzamanlı olarak gerçekleştirilecek.

Bu yıl ilk kez düzenlenen festivale 100 farklı ülkeden 857 filim başvurdu. Yapılan ön değerlendirme sürecinin ardından 30 film finale kaldı. Festival, 7 Aralık Pazar günü saat 14.00'da İstanbul'da Postane Mekân'da düzenlenecek olan finalist filmlerin değerlendirileceği ödül töreniyle sona erecek. Festival komitesi, dünyanın farklı coğrafyalarından gelen yönetmenlerin barışa, dayanışmaya ve insanlığa dair seslerini aynı çatı altında buluşturmayı amaçladıklarını belirtti.