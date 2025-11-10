Özgür Turhan kendini savundu, Deniz Bağdaş'ın suçlamalarını reddetti

Komedyen Deniz Bağdaş'ın fiziksel ve psikolojik şiddet ifşalarının ardından komedyen Özgür Turhan’dan da açıklama geldi. Bir çocukları bulunan Bağdaş ve Turhan, bir süre önce boşanmıştı.

X hesabından açıklama yapan Özgür Turhan, Bağdaş'ın anlatımını reddederek kendisini savundu. Bağdaş’ın iddialarının gerçeği yansıtmadığını öne süren Turhan, “İnsanların sana biraz saygısı kalmasını istiyorsan, benden özür dile ve bu konuyu kapat. Şiddete uğrayan bütün kadınların vebali üzerinde olsun” ifadelerini kullandı.

"PAYLAŞTIĞI YAZI YALAN İÇERMEKTEDİR VE MANTIK HATALARIYLA DOLUDUR"

Özgür Turhan, Bağdaş'ın yazılı açıklamasının 'yalan ve mantık hatalarıyla dolu' olduğunu öne sürerek, "Değil şiddet, 10 yıllık süre içerisinde kendisine sesimi yükselttiğime dair bir şahit bile bulamaz. Uzun yıllarımı beraber geçirdiğim kişi tarafından daha güzel bir kurgu ile suçlanmayı hak ediyorum, kendisine yakıştıramadım. Paylaşmış olduğu yazının neredeyse her cümlesi ayrı bir yalan içermektedir ve mantık hatalarıyla doludur. Şiddet uyguladığımı söylediği tarih boşanma davasını açtıktan sonra yaşanmaktadır. Öncesinde öfke kontrolüm olmadığını söylüyor. Bu sırada ben evde olmayıp çocukla da ilgilenmiyorum. İşin trajikomik tarafı bu süreçlerde kendisi de evde değil. Yalnız çocuk büyütme yükü sözünü galiba annem için söylemiştir. Ben turnedeyken sürekli çocuğu anneme bırakıp dışarıda alkol alan Deniz’in dönemde attığı instagram hikayelerine kamuoyu şahittir" dedi.

"TAHRİKLERİNE YENİK DÜŞMEDİM"

Bağdaş'ın anlattığın fiziksel şiddetin gerçek olmadığını iddia eden Turhan, şunları söyledi:

"Şiddet uygulayacağım sana malum oldu hadi boşanma davası açtın, tamam orayı anladım. Bari anlattığın şiddet hikayesinde tutarlı ol. Evimizin asansörü 3 kişilik cüssemi de düşündüğünüzde asansörde üstüne yürümem pek gerçekçi gelmiyor. Kata gelir gelmez eve koştum diyor. Kapıyı anahtarla açan benim, kendisinin anahtarı yoktu. Öncesinde geç içeri diye ittirdiğimi söyledi, baktı kaale alınmıyor iki eliyle boğazımı sıktığını ekledi. Şimdi ben de sizinle öğrendim arada bıçak çekmişim. Herhalde bıçağı yere koydum iki elle boğazını sıkmak bıçakla zor olabilir. Yakın zamanda tüfekle vurduğumu da söyleyebilir. Deniz Bağdaş’a şiddet uygulasaydım emin olun hemen darp raporu alır ve nafaka talep ederdi. Amacı da buydu ancak tahriklerine yenik düşmedim. Değerli izleyicilerimizin gönlü rahat olsun. Şiddet faili değilim hiçbir zaman da olmadım."

"Kendisi insanların gözlerinin içine bakarak o kadar çok basit yalan söylüyor ki inanamıyorum" diyen Özgür Turhan, Bağdaş'ın 'basit yalanlar' söylediğini iddia ederek şöyle devam etti:

"İştirak nafakası dışında bir şey almadım diyor. Bu kadın nasıl geçiniyor? Hiçbir şey almadığını iddia eden kadına tarafımca boşanmadan önce 1 Milyon TL ve dönemde değeri 600.000TL’i geçen altın ve döviz verilmiştir. Kaldığı evin kirası, faturalarını ben ödüyorum. İştirak nafakası alıyor, üstüne bir de hala Kamusal Mizah şirketinden maaş almaya devam ediyor. Çocuğun okul masrafları zaten tarafımca karşılanmaktadır. Üstüne bir de kredi kartı kullanıyor, kullandığı kredi kartı tarafımca ödeniyor. İlk olarak şiddet paylaşımlarını başlattığı dönem, kredi kartı limitini düşürdüğüm dönemdir."

"BENDEN ÖZÜR DİLE VE BU KONUYU KAPAT"

Turhan, "Şiddete uğrayan bütün kadınların vebali üzerinde olsun" dediği Bağdaş'a yönelik şu ifadeleri kullandı:

"Bana saygı duymuyorsan bile diğer insanlara saygı duymayı öğreneceksin. Şimdi çık 5 kuruş almadım de, aldatmadım de, tehdit etmedim de, bana şiddet uyguladı diye hikayeler yaz. Herkes şunu bilsin ki anlatmadığım onca olay var. Deniz Bağdaş, İnsanların sana biraz saygısı kalmasını istiyorsan, benden özür dile ve bu konuyu kapat. Şiddete uğrayan bütün kadınların vebali üzerinde olsun."

Arkadaşlarımı manipule etmek için Rohan’ın yanında arkadaşlarıma boğazımı sıktı diye anlatırken, Rohan duymasın diye arkadaşlarım tarafından uyarılıp, ne var çocuk zaten gördü diyorsun?



Mesnetsiz iddialarına çocuğu da alet ediyorsun. Rohan’ın bir şey gördüğü yok. Zorla çocuğa… — Özgür Turhan (@ozgurturhan38) November 10, 2025