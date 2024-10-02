Özgür Üniversite 2024 Güz Dönemi başlıyor!

Haber Merkezi

Özgür Üniversite, Güz Dönemi için kapılarını açıyor. Yeni dönemin açılış sempozyumu 5 Ekim Cumartesi günü ‘Üniversite’ye (Akademi’ye) Dair Tevatür Ve Gerçek’ başlığıyla Özgür Üniversite’nin Beyoğlu’ndaki binasında gerçekleştirilecek. Online olarak da katılımın sağlanabileceği sempozyumun açılış konuşmasını Fikret Başkaya yapacak.

Saat 10:00’da başlayacak sempozyuma, Alaeddin Şenel, Füsun Üstel, İzzettin Önder, Aytül Fırat, Tuğba Tekerek, Mete K. Kaynar ve Y. Doğan Çetinkaya katılacak. Özgür Üniversite’nin Güz Dönemi’nde Güz Dönemi’nde tarihten felsefeye, yapay zekadan çevreye, sosyolojiden psikodinamik film okumalarına, arkeolojiden sanata pek çok konuda seminerler online ve yüz yüze düzenlenecek. Üç ay sürecek Güz Dönemi’nde seminerler düzenlenecek. Seminerlere kayıt ve ayrıntılı bilgi için, seminerler2021@gmail.com adresine mail atabilir, (212) 292 77 40 numaralı telefonu aranabilir.