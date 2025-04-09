Özgür Üniversite 2025 Bahar Dönemi başlıyor

Özgür Üniversite’nin 2025 Bahar Dönemi 12 Nisan Cumartesi günü açılış konuşmasını Fikret Başkaya’nın yapacağı, "Kapitalizmden Çıkmak: İnsanlığın ve Uygarlığın Geleceğini Kurtarmak" konulu sempozyumla başlıyor.

Bahar Dönemi’nde tarihten felsefeye, güncel siyasetten çevreye, sosyolojiden psikodinamik film okumalarına, politik ekonomiden sanata pek çok konuda seminerler online ve yüz yüze düzenlenecek.

Yeni dönemin açılış sempozyumu ‘’Kapitalizmden Çıkmak: İnsanlığın ve Uygarlığın Geleceğini Kurtarmak’’ başlığıyla Avrpu Pasajı / Aynalı Geçit toplantı salonunda 12 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Fikret Başkaya’nın açılış konuşmasını yapacağı sempozyuma, Ömer Madra, Cengiz Başkaya, Bilge Seçkin Çetinkaya, Özgür Müftüoğlu ve Pınar Demircan katılacak.

Üç ay sürecek seminer programında, pazartesi günleri Galip Yalman ve Pınar Bedirhanoğlu ile ‘Tarihselliği İçinde Devlet: Marksist Yaklaşımlar’, salı günleri Bahadır Özgür, Erhan Keleşoğlu, Faik Bulut, Hamit Bozarslan, Hediye Levent, Hediye ve Seda Altuğ ile ‘Suriye/Ortadoğu: Güncel Gelişmeleri Analiz Etmek, seminerleri düzenlenecek.

Çarşamba akşamları Erdoğan Aydın ile, ‘Milli Mücadele’de Ethem Bey: Tarihsel İşevi, Tasfiyesi Ve Sonuçları’ ve Coşku Çelik ile’ ‘Feminist Ekonomi Politik seminerleri gerçekleşecek.

Perşembe akşamları, İzzettin Önder ile ‘Dünya Krizi Ve Türkiye: Üçüncü Paylaşım Savaşı Mı?’ başlıklı semineri yer alacak. Ardından, Başaran Aksu, Emel Karadeniz ve M. Görkem Doğan ile ‘Mücadele Örgütü, Müzakere Örgütü, Ve Holdingci Güçlerin Truva Atı Olarak Sendika!’ semineri yer alacak. Perşembe günleri ayrıca Ressam Haydar Özay ile yüz yüze Resim Atölyesi düzenleyecek.

Cem Kaptanoğlu, Ceylan Akgün, Efe Ersoy, Erdoğan Özmen, Hakan Karakaş, Onur Özalmete ve Taner Yılmaz’ın yer aldığı ‘Psikodinamik Film Okumaları’ yeni dönemde farklı film ve içeriklerle cuma akşamları gerçekleştirilecek.

Cumartesi günleri Erkut Sezgin ile ‘Transandantal Külli/Evrensel Aklın Etkinliğiyle Aydınlanmanın İmkânı Olarak Felsefe Yapma Etkinliğinin Evrensel Anlamı’ ve Galip Kılıç ile ‘İslam Felsefesi ve Anadolu Erenleri’ başlıklı felsefe sohbetleri yer alacak.