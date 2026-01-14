Özgür Üniversite 2026 Kış Dönemi programı açıklandı

Özgür Üniversite'de yeni dönem İzzettin Önder’in 17 Ocak Cumatesi günü saat 15.00’de Özgür Üniversite’nin kendi yerinde yapacağı ‘Dünya Koşulları Ve Türkiye Açmazları’ konulu açılış semineri ile başlayacak.

PROGRAM PAYLAŞILDI

Üç ay sürecek seminer programında, pazartesi günleri Ayşe Nezahat Olgun, Bilsev Karkıner, Büşra Nur Yücel, Cemal Dindar, Deniz Eniçsalı, Deniz Eroğlu Yüce, Hüseyin Karataş, İbrahim Kılıç, Melike Doğan, Melodi Fahriye Arıcı, Orkun Hoşgören, Özgür Özer, Rumeysa Bayrak,Türkü Zencir, Yağmur Yağmurcu Tütüncüler ile ‘Psikodiyalektik Düşünce Seminerleri ’başlıklı seminer dizisi yer alacak.



Salı günleri Melda Yaman ile, ‘Toplumsal Yeniden Üretim: Teorik Öncüllerinden Güncel Tartışmalara’;

Çarşamba akşamları, Arif Koşar, Diyar Saraçoğlu, İlker Kalaycı, Karer Yurdaş ve Özgür Narin ile ‘Üretimden Yıkıma: Yapay Zekâ Ve Toplumsal Dönüşüm';

Perşembe akşamları, Cengiz Başkaya, Emet Değirmenci, Güneş Işıkara, Özgür Narin, Reha Alpay, Sadi İdem ve Ümit Şahin ile ; ‘Kapitalizm- İklim Krizi- Ekolojik Yıkım’

Cuma akşamları, Güven Güzeldere ile, Dil, Doğada İletişim, Ve Yapay Zeka'nın Dil Modellerı’ başlıklı seminerler yer alacak.



Bilge Seçkin Çetinkaya ile, Salı ve çarşamba günleri, ‘Kapitalizmin Sosyal Ve Ekolojik Krizi “Sürdürülebilir” Mi?’ ve Ümit Akçay ile Cumartesi günü, ‘Kriz Teorilerinin Tasnifi’ ve başlıklı seminerler yer alacak.



Haydar Özay yönetiminde devam eden Resim Atölyesi Salı akşamları Özgür Üniversite’nin kendi yerinde devam edecek.

Seminerlere kayıt ve ayrıntılı bilgi için, seminerler2021@gmail.com adresine mail atılabilek ve (212) 292 77 40 numaralı telefonu arayarak bilgi alınabilecek.