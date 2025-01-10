Özgür Üniversite kış dönemi başlıyor

Haber Merkezi

Özgür Üniversite 2025 kış dönemine kapılarını açıyor. Üniversite, yarın saat 15.00’de Erdoğan Aydın’ın ‘‘100 yıl önce: Başka bir Cumhuriyet mümkün müydü?’’ başlıklı açılış seminerleriyle başlayacak. Açılış semineri Özgür Üniversite’nin kendi mekanında gerçekleşecek ve isteyen aynı anda zoom üzerinden de katılabilecek. Tarih, felsefe, edebiyat, psikoloji, güncel tartışmaların yer alacağı kış dönemi programı zengin bir içeriğe sahip.

Programda yer alacak bazı seminerler şöyle: Pınar Demircan ile ‘Kapitalist Gelişme Ve Nükleer Enerjinin Ekonomi Politiği’, Erol Köroğlu ile her haftasında bir öykünün inceleneceği, ‘Yaratıcı Okurluğa Giriş: Kurmaca Anlatı Çözümlemesi’ atölyesi, Özgür Sevgi Göral ile ‘Hafıza Sahası Ve Sömürgeci Afazi: Yaramız Derindir’ semineri yer alacak. Seminerlere kayıt ve bilgi için, seminerler2021@gmail.com adresine mail atılabilir, 0 (212) 292 77 40 numaralı telefondan aranabilir.