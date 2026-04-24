ÖzgürKon 2026 beş yıl sonra Kadıköy’de yeniden düzenleniyor

Özgür Yazılım Derneği tarafından düzenlenen uluslararası özgür yazılım konferansı ÖzgürKon, beş

yıllık aranın ardından geri dönüyor. 25–26 Nisan 2026 tarihlerinde Kadıköy Belediyesi Barış

Manço Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek olan ÖzgürKon 2026’ya katılım tamamen ücretsiz.

Konferansta iki günde toplam 47 oturumda 48 konuşmacı sahne alacak.

Pandemi döneminde çevrimiçi konferansların ilk örneklerinden biri olarak başlayan ÖzgürKon,

çoğunluğu uluslararası çevrelerden onlarca konuşmacı ve binlerce katılımcıyla 2020 ve 2021

yıllarında iki kez gerçekleşmişti. ÖzgürKon 2026, Türkiye’de özgür yazılımın bugününün ve

geleceğinin tartışılacağı; politikalarının, toplumsal etkilerinin ve yönelimlerinin ele alınacağı

kapsayıcı bir konferans ihtiyacına yanıt vermek amacıyla, geçmişten miras aldığı birikimi bugüne

ve geleceğe taşımak için yeniden yola çıkıyor.

"ORTAK SÖZ ÜRETME İHTİYACI"

Özgür yazılım hareketinin 40. yılında, özellikle büyük dil modelleri ve yaygın biçimde “yapay

zeka” olarak adlandırılan üretken sistemlerin yükselişiyle, yazılım alanında özgürlük mücadelesi

yeni bir aşamaya taşındığını; aynı zamanda kullanıcı özgürlüklerini ve toplumsal faydayı

öncelemeyen yaklaşımlar karşısında, dayanışma, birlik ve ortak söz üretme ihtiyacı her

zamankinden daha ön plana çıktığını kaydeden Özgür Yazılım Derneği, bu bağlamda özgürlüğü

yazılımdan, özgür yazılımı diğer özgürlüklerden ayrı düşünmeyen herkesi ÖzgürKon 2026’ya

katılmaya davet ediyor.

Konferans kapsamında iki günde 47 oturum ve 48 konuşmacı, özgür yazılım başta olmak üzere;

özgür bilgi, özgür kültür, özgür sanat, İnternet özgürlüğü, ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğü gibi

özgürlük mücadelesinin çeşitli alanlarından teknik oturumlara kadar geniş bir yelpazede

konuşmalar, paneller, forumlar ve uygulamalı çalıştaylar ile programda yer alıyor.

ÖzgürKon, önümüzdeki yıllarda da özgürlük adına sözü olan herkes için ortak bir buluşma ve

üretim alanı olmayı hedefliyor.

Etkinlik programı, katılım çağrısı ve diğer detaylara etkinliğin web sitesi www.ozgurkon.org ve

Özgür Yazılım Derneği’nin sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz.