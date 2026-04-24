ÖzgürKon 2026 beş yıl sonra Kadıköy’de yeniden düzenleniyor
Özgür Yazılım Derneği’nin düzenlediği uluslararası özgür yazılım konferansı ÖzgürKon, beş yıl aranın ardından 25-26 Nisan’da Kadıköy’de ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.
yıllık aranın ardından geri dönüyor. 25–26 Nisan 2026 tarihlerinde Kadıköy Belediyesi Barış
yıllık aranın ardından geri dönüyor. 25–26 Nisan 2026 tarihlerinde Kadıköy Belediyesi Barış
Manço Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek olan ÖzgürKon 2026’ya katılım tamamen ücretsiz.
Konferansta iki günde toplam 47 oturumda 48 konuşmacı sahne alacak.
Pandemi döneminde çevrimiçi konferansların ilk örneklerinden biri olarak başlayan ÖzgürKon,
çoğunluğu uluslararası çevrelerden onlarca konuşmacı ve binlerce katılımcıyla 2020 ve 2021
yıllarında iki kez gerçekleşmişti. ÖzgürKon 2026, Türkiye’de özgür yazılımın bugününün ve
geleceğinin tartışılacağı; politikalarının, toplumsal etkilerinin ve yönelimlerinin ele alınacağı
kapsayıcı bir konferans ihtiyacına yanıt vermek amacıyla, geçmişten miras aldığı birikimi bugüne
ve geleceğe taşımak için yeniden yola çıkıyor.
"ORTAK SÖZ ÜRETME İHTİYACI"
Özgür yazılım hareketinin 40. yılında, özellikle büyük dil modelleri ve yaygın biçimde “yapay
zeka” olarak adlandırılan üretken sistemlerin yükselişiyle, yazılım alanında özgürlük mücadelesi
yeni bir aşamaya taşındığını; aynı zamanda kullanıcı özgürlüklerini ve toplumsal faydayı
öncelemeyen yaklaşımlar karşısında, dayanışma, birlik ve ortak söz üretme ihtiyacı her
zamankinden daha ön plana çıktığını kaydeden Özgür Yazılım Derneği, bu bağlamda özgürlüğü
yazılımdan, özgür yazılımı diğer özgürlüklerden ayrı düşünmeyen herkesi ÖzgürKon 2026’ya
katılmaya davet ediyor.
Konferans kapsamında iki günde 47 oturum ve 48 konuşmacı, özgür yazılım başta olmak üzere;
özgür bilgi, özgür kültür, özgür sanat, İnternet özgürlüğü, ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğü gibi
özgürlük mücadelesinin çeşitli alanlarından teknik oturumlara kadar geniş bir yelpazede
konuşmalar, paneller, forumlar ve uygulamalı çalıştaylar ile programda yer alıyor.
ÖzgürKon, önümüzdeki yıllarda da özgürlük adına sözü olan herkes için ortak bir buluşma ve
üretim alanı olmayı hedefliyor.
Etkinlik programı, katılım çağrısı ve diğer detaylara etkinliğin web sitesi www.ozgurkon.org ve
Özgür Yazılım Derneği’nin sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz.
Özgür Yazılım Derneği kimdir?
Özgür Yazılım Derneği, özgür yazılım hareketini ve haliyle tüm insanların modern dünyadaki
özgürlüklerini savunan insanların oluşturduğu topluluktur. Özgür Yazılım Derneği “Kullan, Araştır,
Paylaş, Geliştir!” sloganı ile insanların özgürlüğünü, yazılımların özgürlüğünden başlamak üzere,
donanımların, İnternet’in ve hizmetlerin özgürlüğü ile bağlantılı olarak savunur.
Bu amaçla Özgür Yazılım Derneği, uluslararası olarak yılda bir kez düzenlediği ÖzgürKon
konferansına ek olarak atölyeler, seminerler, eğitimler ve yaygınlaştırma çalışmaları
gerçekleştirmektedir. Ayrıca ÖYD Güvenlik Rehberi gibi bilgilendirici yayınlar ile toplumun her
kesimine hitap eden bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerini sürdürmektedir.