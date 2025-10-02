'Özgürlük Filosu' Gazze yolunda: 26 ülkeden 56 aktivist gemide

İsrail'in Gazze'ye ablukasını kırmak üzere mayıs ayında sefere çıkmak üzereyken Malta açıklarında insansız hava aracı (İHA) saldırısına uğrayan Özgürlük Koalisyonu Filosu'nun (Freedom Flotilla Coalition-FFC) "Conscience" (Vicdan) gemisi İtalya'nın Otranto kentinden Gazze için yola çıktı.

Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun, sosyal medyadan yapılan paylaşıma göre, "Conscience" gemisi 2 gün önce akşam üstü yerel saatle 17.00’de Gazze'ye gitmek üzere Otranto limanından denize açıldı.

İHA saldırısı sonrası gerekli tamir ve bakımları yapılan 68 metre uzunluğundaki "Conscience" gemisini, Otranto’dan çok sayıda Filistin destekçisi, "Filistin’e özgürlük" sloganları eşliğinde uğurladı.

Gazze’ye yardım götürme amacındaki gemide, doktorlar, aktivistler ve gazeteciler yer alıyor. Fİloda 26 ülkeden 56 aktivistin bulunuyor.

Aktivistler, bu girişimin desteklenmesini yalnızca soykırımı durdurma mücadelesi değil, aynı zamanda küresel vicdanın yeniden inşası olarak değerlendirdi.

MİLLETVEKİLİ SEMA SİLKİN ÜN FİLODA

Sözcü TV’nin yayınına katılan Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, “Özgürlük Filosu” olarak iki gün önce İtalya’nın Otranto kentinden 10 gemiyle yola çıktıklarını söyledi.

Ün, Özgürlük Filosu’nun Küresel Sumud Filosu ile aynı yönetim altında olduğunu belirterek, gemide üç de İsrail vatandaşı bulunduğunu aktardı. Ün, İsrail müdahalesine uğrayan Sumud Filosu’nun nöbetini Özgürlük Filosu’nun devraldığını söyledi.

"CONSCİENCE" GEMİSİ İHA SALDIRISINA UĞRAMIŞTI

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını sona erdirmek için dünyanın farklı yerlerinden kampanya ve inisiyatiflerin bir araya gelmesiyle oluşturulan ve olası tehlikelere karşı gizli tutulan Özgürlük Filosu Koalisyonu yardım gemisi, 2 Mayıs'ta yerel saatle 00.23'te İHA'ların saldırısına uğramıştı.

Koalisyonun yardım gemisine yapılan saldırıda geminin gövdesinde gedik açılmış, pruvasında yangın çıkmıştı.

Times of Malta gazetesi, 2 Mayıs’ta Özgürlük Filosu Koalisyonu gemisinin insansız hava araçlarının saldırısına uğramasından önce İsrail'e ait bir C-130 askeri nakliye uçağının, Malta etrafında 3 saat boyunca turladığını yazmıştı.

İsrail devlet televizyonu KAN da Gazze'ye insani yardım ulaştırma hedefiyle yola çıkan gemiye Malta yakınlarındaki uluslararası sularda yapılan saldırıdan yalnızca saatler önce bir İsrail askeri nakliye uçağının Malta'ya doğru gittiğini doğrulamış ancak bu uçağın, "Conscience" gemisine İHA saldırısından saatler önce ülkenin güneyindeki hava üssüne döndüğünü bildirmişti.