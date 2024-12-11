Özgürlük İçin Hukukçular Derneği, kayyum atamalarını yargıya taşıdı

Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD), Bahçesaray Belediye Eş Başkanı Ayvaz Hazır’ın görevden uzaklaştırılarak yerine kayyum atanmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle dava açtı.

Dernek Başkanı, "Belediye Başkanlarına yönelik soruşturma ve mahkeme kararlarının kesinleşmeden uygulanması, masumiyet ilkesini ihlal etmekte; demokratik ilkelere ve hukukun üstünlüğüne zarar vermektedir" dedi.

Bahçesaray Belediye Eş Başkanı Ayvaz Hazır’ın görevden uzaklaştırılarak yerine kayyum atanmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle dava açan Özgürlük İçin Hukukçular Derneğine Van Barosu da destek açıklaması yaptı. Van Adliyesi önünde açıklama yapan ÖHD Van Şubesi Eş Başkanı Murat Özçiçek, şunları söyledi:

“Van’ın Bahçesaray ilçesi Belediye Eş Başkanı Ayvaz Hazır’a mahkemece ceza verilmesi akabinde İçişleri Bakanlığı tarafından halkın oylarıyla seçilmiş meşru Belediye Eş Başkanı görevinden uzaklaştırılmış yerine hukuksuz bir şekilde kayyum atanmıştır. Üç seçim dönemidir belirli aralıklarla çeşitli gerekçelerle seçilmiş belediye başkanlarına kayyum atanması, kayyum uygulamasının artık yerleşmiş, kökleşmiş ve halkın iradesini hedef alan bir politika haline geldiğini ortaya koymaktadır. Kürt sorununa yıllardır güvenlikçi bir yaklaşımla uygulanan politikalar, hukuksuzlukla pekiştirilmiş ve kayyum uygulamaları ile süreklilik kazanmıştır. Bu antidemokratik yaklaşım, yalnızca bölgesel bir soruna değil, tüm Türkiye’nin demokratikleşmesine ve toplumsal barış umutlarına yönelik bir tehdide dönüşmüştür.

Son olarak bu seçim döneminde Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin Hakkari Belediye Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin Esenyurt Belediye Başkanı’nın hukuksuzca gözaltına alınarak tutuklanmaları ve ardından Hakkari ve Esenyurt Belediyelerine kayyum atanması ile halkın iradesine bir kez daha müdahale edilmiştir. Belediye Başkanlarına yönelik soruşturma ve mahkeme kararlarının kesinleşmeden uygulanması, masumiyet ilkesini ihlal etmekte; demokratik ilkelere ve hukukun üstünlüğüne zarar vermektedir. Geniş bir toplumsal tepki gösterilmemesi Batman, Mardin, Halfeti, Dersim ve Ovacık Belediyelerine de kayyum atanmasıyla sonuçlanmıştır.

"KAYYUM REJİMİNDEN DERHAL VAZGEÇİLMELİDİR"

Bu nedenle, halk iradesini yok sayan, Anayasa'ya aykırı ve antidemokratik olan kayyum rejiminden derhal vazgeçilmelidir. Demokrasiye müdahale niteliğindeki bu uygulamaların son bulması, halkın seçtiği temsilcilerin görevlerine iade edilmesi ve Kürt meselesi dahil olmak üzere tüm sorunların barışçıl ve demokratik yöntemlerle çözülmesi, Türkiye’nin demokrasisini ve toplumsal barışı güçlendirmek adına kaçınılmaz bir gerekliliktir. Barışçıl ve hukuki çözüm arayışından asla vazgeçilmemeli, toplumun geleceğe dair barış ve demokrasi umutları korunmalıdır.

Bahçesaray Belediyesi’ne kayyum atanmasıyla ilgili kayyum uygulamasının hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle tarafımızca bugün dava açılmış olup kayyum politikalarını kabul etmeyeceğimizi ve bu politikaların karşısında duracağımızı, halkın iradesini savunmaya devam edeceğimizi kamuoyuna duyuruyoruz."

"KAYYUM UYGULAMASI ANAYASA'YA AYKIRIDIR"

Van Baro Başkanı Sinan Özaraz ise şu şekilde konuştu:

''Van Barosu olarak yıllardan beri özellikle Kürt iradesini hedef alan seçme ve seçilme hakkını ortadan kaldıran kayyım uygulamasına karşı her zaman sözümüzü net bir şekilde söyledik. Bu uygulamaya tepki koymak son vermek bütün hukukçulara, Sivil toplum kuruluşlarına yüklenmiş bir yükümlülüktür. Biz Van Barosu olarak yıllardan beri söylediğimiz bu sözün arkasında ve kayyum uygulamasının karşısında durduk. Bugün burada yine Bahçesaray halkının iradesinin yok sayılması üzerine atanan kayyum uygulamasına da hayır diyoruz. Kayyum uygulaması anayasaya aykırıdır. Bugün, Özgürlük İçin Hukukçular Derneği tarafından Van İdare Mahkemesi'ne açılmış bulunan iptal davasının Van Barosu olarak takipçisi ve destekçisi olacağımızı belirtmek istiyorum."