Özgürlük İçin Sanat İnsiyatifi’nden çağrı: Ördüğünüz duvarın önünde duracağız

Özgürlük İçin Sanat İnisiyatifi, artarak devam eden soruşturma, gözaltı ve tutuklamalara yönelik İstanbul, İzmir, Ankara ve Mersin’de eş zamanlı basın açıklaması gerçekleştirdi.

İzmir'deki açıklamada basın metnini insiyatif üyesi Arzu Filiz Güngör okudu.

"Günümüzde insanca yaşamak istemenin bir suç olduğunu" vurgulayan Güngör, şöyle konuştu:

“Karanlık bir yolda uzun yürümüş olanlar, hava diye çoğu zaman endişe soluyanlar, varoluş hakkı, dili elinden alınanlar, ölesiye çalışıp yine de barınak ve yiyecek bulamayanlar, çocuklarına öğün diye utançlarını koyanlar; zulüm kelimesinin bütün yan anlamlarını ezberleyen şairler, sadece işini yaptığı için susturulan sinemacılar, gazeteciler, tiyatrocular ve yasaklı kitapların başında nöbet tutan yazarlar; evleri başlarına yıkılanlar, bir parça huzur için bir ömür harcamış olanlar, sizler, sistemin kara deliğine itilmiş olanlar, hiç gün yüzü görmeden ölen insanlar, hepinize, hepimize bir hayat borçlu onlar. İnsanca yaşamak istiyoruz demenin suça havale edildiği sisli bir yoldayız şimdi.”

“Bir suça yatıyoruz akşam diye, bir suça uyanıyoruz her gün sabah diye” ifadelerini kullanan Güngör, “Adalet istemenin günah, başka türlü düşünmenin ise sisteme şirk koşmak olduğu bir yerdeyiz. Artık saymak istemediğimiz kadar çok insan, kimseyi ikna etmeyen gerekçelerle içeride” dedi.

ÇAĞIRIYORUZ

İfade özgürlüğünün, demokratik hakların, eşit yurttaşlığın, sansürsüz sanatın, arzuların özgürlüğünün, hatta sıradan bir gün talebinin bile savcıların iddianamelerinde olduğunu dile getiren Güngör, sözlerini şu çağrıyla sonlandırdı: “Kaldırımlardaki çatlaklarda büyüyor otlar, suçlamalarınızla lekelenmemiş bir rüzgâr uzaktan geliyor, çağırırsak buraya toplanır arkadaşlar, hep birlikte ördüğünüz duvarın önünde duracağız. Çağırırsak gelecek arkadaşlar, arkadaşlar çağırıyoruz, gecikmeyin.”