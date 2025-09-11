Özgürlük mücadelesinde yaşayacak

Haber Merkezi

Gezi Direnişi sırasında 10 Eylül 2013 tarihinde Hatay’ın Armutlu Mahallesi’nde polisin attığı gaz kapsülünün başına isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden Ahmet Atakan ölümünün 12. yılında anıldı. Mezarı başında ailesi ve yoldaşları tarafından anılan Atakan’ın mücadelesinin unutulmayacağı belirtildi.

Anne Emsal Atakan, "Adalet istiyorum. Oğlumun katilleri yargılansın. Artık bu ülkede katiller ellerini kollarını sallayarak dolaşmasın. Oğlum gaz fişeğiyle öldürülmesine, görüntülerin çıkmasına rağmen soruşturma açılmadı. En üst mahkemeye taşıdık, yanıt gelmedi. Neden bir genç katledilir, neden soruşturması açılmaz? Evladımı katledenlerin cezalandırılmasını istiyorum. Adalet, bu ülkede herkese lazım olacak” dedi.