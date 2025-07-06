Özgürlük Parkı’nda festival rüzgârı esecek

KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

İstanbul Kadıköy Belediyesi'nin desteğiyle düzenlenen Özgürlük Parkı Sanat Günleri, 7 Temmuz’da başlıyor.

İki ay sürecek etkinlikler kapsamında tiyatro oyunları, konser ve gösteriler yıldızlar altında İstanbullularla buluşacak.

7 Temmuz’da Kardeş Türküler konseriyle başlayacak etkinlikler, 7 Eylül’e kadar her akşam Göztepe Özgürlük Parkı Açık Hava Sahnesi’nde sürecek.

Festival kapsamında toplam 63 tiyatro oyunu, konser ve sahne gösterisi sanatseverlerle buluşacak.

Etkinlikler arasında sezon boyunca sahnelenen popüler tiyatro oyunlarının yeniden gösterimlerinin yanı sıra çeşitli müzik performansları da yer alıyor. Her akşam saat 21.00’de başlayacak gösteriler, yaz boyunca Özgürlük Parkı’nı İstanbul’un kültür sanat merkezlerinden biri haline getirecek. Festivalin açılışı, 7 Temmuz Pazartesi günü saat 21.00’de Anadolu’nun çok kültürlü yapısını yansıtan eserleriyle tanınan Kardeş Türküler'in barış ve dayanışma türküleriyle başlayacak.