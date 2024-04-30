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Özgürlük ve eşitlik için 1 Mayıs'ta pedal çevirecekler

Güncel
  • 30.04.2024 10:52
  • Giriş: 30.04.2024 10:52
  • Güncelleme: 30.04.2024 11:01
Kaynak: Haber Merkezi
Özgürlük ve eşitlik için 1 Mayıs'ta pedal çevirecekler

Özgürlüğe Pedal Bisiklet Topluluğu, 1 Mayıs İşçi Bayramı için yarın Ankara'da pedal çevirecek.

Buluşma yerinin Kurtuluş Parkı Kolej Kavşağı olduğu belirtilen açıklamada, toplanma saatinin saat 10.00 olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Özgürlük, eşitlik, ekolojik yaşam ve bisikletli güvenli ulaşım için 1 Mayıs'ta Tandoğan meydanına pedallıyoruz" denildi.

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