Özgürlük ve eşitlik için 1 Mayıs'ta pedal çevirecekler
Kaynak: Haber Merkezi
Özgürlüğe Pedal Bisiklet Topluluğu, 1 Mayıs İşçi Bayramı için yarın Ankara'da pedal çevirecek.
Buluşma yerinin Kurtuluş Parkı Kolej Kavşağı olduğu belirtilen açıklamada, toplanma saatinin saat 10.00 olduğu belirtildi.
Açıklamada, "Özgürlük, eşitlik, ekolojik yaşam ve bisikletli güvenli ulaşım için 1 Mayıs'ta Tandoğan meydanına pedallıyoruz" denildi.
Özgürlük, eşitlik, ekolojik yaşam ve bisikletli güvenli ulaşım için 1 Mayıs'ta Tandoğan meydanına pedallıyoruz.— Özgürlüğe Pedal (@Ozgurluge_Pedal) April 29, 2024
Buluşma yeri:
Kurtuluş Parkı Kolej Kavşağı
Saat: 10:00#isyan #bisiklet #özgürlük#özgürlüğepedal @arabadan_in pic.twitter.com/lOQe14AP8W