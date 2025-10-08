Özgürlükler iki dudak arasında!

Tecrit, işkence, kötü muamele ve hak gasplarıyla gündemden düşmeyen cezaevleri, ülkenin en sorunlu alanlarından biri oldu. Cezaevlerinde özellikle siyasi mahkûmları hedef alan ihlallere son olarak, haklarındaki cezaların infazını tamamlamış hükümlülerin tahliyelerinin önüne geçen, kamuoyunda bilinen adıyla “infaz yakmalar” eklendi.

31 Mart 2020’de Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe giren “Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Yönetmelik” ile infazını tamamlamış hükümlülerin “iyi halli olup, olmadıklarını” değerlendirmek üzere cezaevlerinde İdare ve Gözlem Kurulu oluşturuldu. Bu kurullar ise 1 Ocak 2021’den itibaren koşullu salıverme şartları oluşmuş hükümlüleri “iyi halli” olup olmadıkları hususunda değerlendirmeye tabi tutmaya başladı. Kendilerini doğrudan mahkeme yerine koyan bu kurullar, aldıkları kararlarda bir çok mahkumun tahliyesini engelledi. İnsan Hakları Derneği (İHD) kendilerine ulaşan bilgilere göre yüzlerce mahkûmun tahliye edilmediğine işaret etti.

Bu kurulların kararlarına bir örnek de 33 yıldır cezaevinde tutulan Resul Baltacı oldu. 30 yıllık infaz süresini tamamlayan Baltacı İdari ve Gözlem Kurulu kararlarıyla 33 yıldır cezaevinde tutuluyor.

Batman'da 15 Ekim 1992’de gözaltına alınıp tutuklanan yazar Resul Baltacı’ya Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM) tarafından “ülkenin birlik ve bütünlüğünü bozmak” iddiasıyla müebbet hapis cezası verildi. Düzce Çilimli T Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutulan Baltacı, 30 yıllık ceza infaz süresini tamamlamasına rağmen infazı yakıldı. 2022’de kazandığı koşullu salıverilme hakkı, Baltacı’nın daha önce aldığı hücre cezaları gerekçe gösterilerek engellendi. Baltacı’nın infazının yakılmasına neden olan hücre cezaları ise idarenin izni ile koğuşa alınan Newroz kartı, kitap, kalem, makasın koğuşta bulunması ve arkadaşlarıyla halay çekmesi gibi nedenlerden dolayı verildi.

İnfazı yakılan Baltacı’nın ailesi ise 33 yıldır cezaevi yollarında. Baltacı cezaevine girdikten 3 ay sonra dünyaya gelen Azad ise üç çocuğuyla birlikte babasının ziyaretine gidiyor. 11 yıldır Düzce’de tutulan Baltacı’nın Batman'a yakın cezaevlerine sevk edilmesine yönelik başvurular ise kabul edilmiyor.

Baltacı, “Verilen cezalar intikam amaçlıdır. Hukuksuz bir şekilde verilen hücre cezalarının infaz yakma gerekçesi yapıldı. Bir heyet oluşturulup Düzce Cezaevi’ne gidilsin. Çünkü orada hukuk yok, orada süreç yok. İnsanların özgürlükleri iki dudak arasında keyfi şekilde engelleniyor” dedi.